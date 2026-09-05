"Alexia ha triat l’apassionant repte de construir on no hi ha res encara"
El tècnic basc s’estrena aquesta temporada en l’ambiciós projecte del club londinenc
L. B.
Amb un vestidor ple d’estrelles, Eder Maestre (Bilbao, 1989) segueix amb els peus a terra. La convicció de disfrutar i lluitar cada partit està intacta per al tècnic del London City Lionesses. L’equip anglès ha rebut amb els braços oberts Alexia Putellas, l’eterna capitana blaugrana, després de tancar les seves 14 temporades al Barça. El tècnic atén EL PERIÓDICO abans d’arrencar un il·lusionant any, amb el repte de classificar-se per a la Champions.
¿Com li arriba la proposta del London City i què és el que l’atrau d’aquest projecte?
Hi va haver un contacte l’estiu passat, però jo estava compromès amb el Tenerife. Vaig estar agraït per les converses que vam tenir i, sobretot, impactat per la velocitat que estava agafant un projecte que veritablement es mostrava i està sent, com tothom veu, diferencial. Tot queda allà i més endavant decideixo renunciar al Tenerife. Pocs dies després de prendre la decisió va arribar la trucada. Es va aprofitar per dir que jo tenia l’oferta del London abans de resoldre el tema amb el Tenerife i és completament fals, simplement pensava a desconnectar una miqueta i agafar oxigen. Però quan se’t presenta una oportunitat com aquesta, òbviament et trastoca tots els plans i és una cosa que és completament irrefusable per la dimensió, per la visió de la gent que el lidera i per tenir el privilegi de poder formar part d’aquesta història.
¿Com han sigut aquestes setmanes de pretemporada?
Quan hi ha tants fitxatges i incorporacions noves, sempre és difícil, però especialment aquesta pretemporada. La part mediàtica d’alguna de les arribades feia especial la forma en què viuríem tots aquest període preparatori. La realitat és que està sent una grata sorpresa la velocitat amb què el grup està cohesionant. Estem començant a veure com aquestes relacions estan apareixent. Entenc que és moltíssim més fàcil quan tens una representació important de persones dels països dels nous reforços, perquè hi ha un nucli espanyol molt potent que facilita l’arribada de jugadores com Mapi o Alexia. O l’arribada de franceses també, que estan facilitant la integració en aquell dia a dia de jugadores que han vingut amb moltes ganes de fer les coses bé i que ens estan aportant ja molt des d’aquell primer moment.
Aquest ha sigut un dels estius més convulsos del futbol femení, sobretot amb l’arribada d’Alexia. ¿Com ho ha viscut?
És convuls. Al final són decisions, si no l’haguéssim fitxat nosaltres segurament hauria sigut un altre, però d’alguna manera s’ha generat certa animadversió per una tendència. Però és que aquí hi ha un projecte bonic i la jugadora l’elegeix lliurement. Crec que és molt motivant per a gent que ho ha guanyat tot poder anar a assumir un repte de construir on encara no n’hi ha res. Tu, simplement i planerament, pots anar a un projecte que ja és guanyador, que té unes inèrcies, i ser una peça més dins de la seva història o pots mirar d’intentar assumir el repte de crear una cultura guanyadora. Crec que això és molt bonic, es tracta d’un repte apassionant, i penso que és una de les raons que ha empès aquestes figures a assumir alguna cosa com el que ara mateix és el London City.
¿Com ha viscutvostè el fitxatge des de dins?
És un somni. Alexia és una persona que ha crescut i ha viscut des de dins la transformació del futbol femení, sap el que és passar penúries. És una d’aquestes lluitadores que ha permès elevar el futbol femení a les cotes a les quals avui aspira. Per a mi, com a entrenador i sobretot com a persona, és un autèntic privilegi poder pertànyer a un vestidor amb autèntiques lluitadores que han aconseguit impactar en la història, en aquest cas del futbol femení, de la manera en què ho ha fet ella.
S’ha criticat molt Michelle Kang, propietària del club, per com inverteix els diners i els fitxatges que fa.
Quan era petit em deien que si jugava a un joc n’havia d’assumir les conseqüències. Si les regles del joc ho permeten, el que un no pot fer és romantitzar que les regles només existiran en el meu benefici. Sé que és fotut i t’ho dic bàsicament perquè, mirant d’empatitzar, òbviament jo empatitzo i clar que puc entendre que aquesta gent ho visqui així. Jo soc de l’Athletic, per a mi el planter és el màxim, i veure que ve un altre equip i et fitxa un jugador que ha viscut tota la vida a l’Athletic i decideix marxar perquè vol aspirar a altres cotes o el que fos, òbviament et toca una miqueta la fibra. Però és que, ho torno a repetir, estàs jugant amb aquestes normes, ho has d’assumir i d’alguna manera mirar de relativitzar, perquè hi ha moltes variables en joc i moltes vegades es parla massa alegrement sense adonar-se que aquí també som persones. Humanitzar una miqueta el procés ajudaria a poder generar alguna cosa més positiva i més bonica entre tots.
Vostè és ara entrenador a la lliga anglesa i ho ha sigut a la Lliga F. ¿Realment és tanta la diferència entre totes dues?
Quant a recursos és terrible la diferència. La Lliga F té una riquesa tàctica molt potent i al final el jugador llatí té una manera d’entendre el futbol que li permet mitigar certs condicionants, amb aquest futbol de carrer, aquesta inventiva, aquest component creatiu que de vegades en altres cultures no està tan de manifest. Però sí, en la mesura en què hi ha més recursos i més inversió, al final es genera un cercle virtuós que el que fa és captar talent de lligues que no poden retenir el propi que tenen. És una realitat.
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