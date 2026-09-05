El Barça i el Madrid miren a l’exterior
En l’última dècada, a les banquetes blaugrana i ‘merengue’ només han coincidit durant quatre mesos dos entrenadors nacionals: Valverde i Lopetegui el 2018.
Fermín de la Calle
El futbol espanyol viu un moment àlgid. Campió del món, amb els seus futbolistes més revaloritzats que mai i els seus entrenadors dirigint els millors clubs del futbol. Mai els tècnics espanyols havien estat més ben valorats que ara, i els resultats són el seu millor suport.
Luis de la Fuente és la punta de llança portant Espanya a guanyar el Mundial, l’Eurocopa i la Nations League. Un pas per darrere apareix Luis Enrique Martínez, que ha portat el París Saint-Germain a encadenar dos títols de Champions, una cosa que només havia aconseguit Zinedine Zidane amb el Reial Madrid. I no gaire lluny hi ha Mikel Arteta, que ha portat l’Arsenal a la final de la Copa d’Europa i a conquerir el títol de la Premier 28 anys després. A Anglaterra, els tècnics espanyols són recurrents, amb Xabi Alonso assegut a la banqueta del Chelsea després de la seva traumàtica experiència al Reial Madrid, la presència d’Iraola al Liverpool, Emery a l’Aston Villa o Arbeloa al Fulham. També destaca el debut de Cesc Fàbregas en un Como que s’estrenarà aquesta temporada a la Champions per primera vegada en la seva història.
No obstant, paradoxalment a Espanya els principals clubs de la Lliga no aposten pel talent dels tècnics espanyols. L’Atlètic té Simeone des de fa 15 temporades, una cosa inusual en el futbol. I si observem les banquetes dels equips que jugaran la Champions tampoc hi ha espanyols, tret de l’excepció del Vila-real, que compta amb Íñigo Pérez. Ni el Madrid, amb José Mourinho, ni el Barcelona de Hansi Flick, ni el Betis de Pellegrini ni la Reial Societat de Matarazzo compten amb espanyols al capdavant dels seus equips.
Però analitzant més detalladament els dos grans, Reial Madrid i Barcelona, hi ha una dada que crida poderosament l’atenció. En l’última dècada només han coincidit dos espanyols a les banquetes durant quatre mesos. I d’aquests, dos a l’estiu. El 2016 era entrenador culer Luis Enrique, que hi va ser fins al 2017. Llavors entrenava el Reial Madrid un Zinedine Zidane que completava la seva primera etapa, que va arribar fins a l’1 de juny del 2018. Aleshores es va fer càrrec de la banqueta blanca Julen Lopetegui, cosa que li va costar el càrrec de seleccionador, perquè Luis Rubiales el va rebutjar fulminantment a dies del Mundial de Rússia.
Lopetegui es va fer càrrec de l’equip blanc el 19 de juny i va ser acomiadat només 137 dies després, el 29 d’octubre del 2018, després de ser golejat al Camp Nou (5-1) pel Barça d’Ernesto Valverde. Precisament aquella salutació entre Valverde i Lopetegui va ser l’única entre dos tècnics espanyols en un clàssic en aquesta dècada. Txingurri s’havia fet càrrec de l’equip blaugrana recollint el testimoni de Luis Enrique i es va mantenir a la banqueta del Camp Nou tres temporades, fins a l’estiu del 2020. Durant aquest temps es va enfrontar a la banqueta blanca Santiago Solari, que va aguantar 132 dies, fins a l’11 de març del 2019, en què el va substituir de nou Zidane.
Xavi, contra Ancelotti
L’actual seleccionador de França es va mantenir com a tècnic blanc fins al maig del 2021, moment en què va marxar i va deixar la banqueta a Carlo Ancelotti. El francès va alternar amb un Quique Setién que només va aguantar 25 partits a Can Barça i amb un Ronald Koeman que el va rellevar i després d’acabar el curs el juny del 2020 va seguir en l’inici del següent. La irregularitat culer va provocar que l’holandès fos acomiadat, moment en què va arribar Sergi Barjuan com a interí, fins que es va fer càrrec de l’equip Xavi Hernández.
El de Terrassa va arribar a meitat de la temporada 2020-2021 i va marxar el juny del 2024. Durant la seva estada al Barça, Xavi sempre es va enfrontar amb Ancelotti, que es va mantenir a la banqueta fins al juny del 2025. Quan Carletto va entregar el testimoni a Xabi Alonso, Hansi Flick ja portava una temporada al Barcelona. L’alemany va veure caure Xabi després de la derrota a la Supercopa i va golejar després el Madrid d’Arbeloa, per ser testimoni directe de la tornada de Mourinho al Bernabéu.
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