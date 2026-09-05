Espanya arrasa a Alemanya i confirma aspiracions
Les de Miguel Méndez no van donar treva a les amfitriones amb el seu joc exterior (14 triples) i una defensa asfixiant de molta intensitat.
Fermín de la Calle
El debut d’Espanya en el Mundial femení no pot generar més optimisme. Davant un rival complicat, l’amfitrió, les espanyoles van completar un gran inici que confirma que són clares favorites a estar al podi final del torneig. Les de Méndez van complir les expectatives tant en defensa com en atac i el seleccionador va recórrer a la profunditat de plantilla per confirmar que, malgrat la seva joventut, són un equip que pot plantar cara a qualsevol rival amb les seves moltes armes.
Espanya va començar amb cinc de cinc en triples en els primers cinc minuts de partit, amb Conde i Ilyana especialment encertades en un primer parcial de vertigen que va deixar Espanya a dalt (24-13). S’hi sumava la intensitat defensiva i un tempo que asfixiava les alemanyes. Les amfitriones estaven sotmeses per la defensa espanyola, que les va deixar en un pírric 29% en llançaments de dos i un 15% en triples en el descans. El vendaval espanyol superava les amfitriones.
Un llançament exterior letal
La posada en acció d’Espanya feia olor de medalla. Ritme vertiginós, superant Alemanya, de sobra, en el rebot (23 a 16), i amb una cadència d’anotació enlluernadora. Quan la pilota arribava a Awa Fam, reunia l’atenció de la defensa i doblava la pilota per als triples de Carrera, 10 punts, 7 rebots i 22 de valoració, com Conde i Fam. Espanya va destrossar Alemanya amb 9 triples i una excel·lència en la lectura del joc de les espanyoles. Les teutones estaven totalment sobrepassades per les de Méndez, que als 12 minuts ja havia utilitzat totes les seves jugadores. El 24-50 en el descans indicava que Espanya era molt més que un equip consistent de cara al Mundial.
El tercer quart va ser més neutre. Alemanya, sense res a perdre, es va relaxar i va jugar amb més desimboltura. Espanya baixava el ritme i no van exigir tant en el seu joc exterior, no anotant triples i treballant més els moviments per trencar la zona teutona. La prova que Espanya compensava el desgast físic és que les alemanyes van equilibrar el rebot (28 a 29) i van empatar el parcial, 15-15, deixant el marcador en 39-65.
Mali, el rival d’avui
Va tornar el llançament exterior en l’últim quart amb triples de Gustafson, Pueyo i un parell d’Awa Fam en els cinc primers minuts per acabar d’obrir una bretxa que col·loca Espanya a prop d’Estats Units en els pronòstics. El seleccionador va repartir els minuts aprofitant la profunditat de plantilla per no carregar les jugadores i mantenir un ritme que les amfitriones només van poder aguantar amb el partit ja decidit.
La selecció tancava un debut somiat (53-83) sense quasi temps per descansar, perquè aquest dissabte jugarà al matí el segon partit del Mundial davant una Mali que no va posar precisament fàcil l’estrena a les japoneses.
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