EL SO DE LA TELE
‘Futbol en català’ fa 50 anys amb Puyal, el seu creador, en parador desconegut
El dia exacte és avui, sí, 5 de setembre. Llavors era el 1976, s’acabava de morir (al llit) el Generalíssim, i algú es va atrevir a fer el pas. Joaquim Maria Puyal va posar la primera pedra de tot. I pot ser que, demà, quan se celebri la seva creació, ‘Quim’ estigui passejant per alguna muntanya estranya. S’ha escapat. No vol saber res.
Emilio Pérez de Rozas
Ha desaparegut. No el busquin. No hi és. No és que hagi fugit, no, no, què va. Sempre va ser absent. Ell ho va deixar i el país, Catalunya, la societat, la cultura, l’esport, el periodisme, la ràdio, la televisió van creure que sobreviurien sense ell.
Quin món tan idiota habitem, quin gran país, de porqueria, tenim, quina prepotència utilitzem, per pensar que podem oblidar-nos, passar, arxivar, ignorar, aparcar, ignorar, aparcar els mestres, els autèntics mestres.
Ningú, absolutament ningú, en aquest país, que es creu líder de la modernitat, s’ha parat a pensar el que passarà demà, quan tothom, tots, celebrem els 50 anys, un tremend i bonic aniversari, de l’emissió del primer partit en català, del naixement de Futbol Català.
El sentit col·lectiu
Va ser un Barça-Las Palmas. Va ser el 5 de setembre de 1976. Avui es compleixen 50 anys, sí, d’ ‘escapolir-se de l’escomesa’. Avui es compleixen 50 anys que un monstre mediàtic, un inventor de l’idioma, un emprenedor, ¡ell sí que va ser emprenedor!, com Joaquim Maria Puyal (Barcelona, 1949) es va presentar al despatx del director de la cadena SER, a Madrid, i li va dir «posarem en marxa Futbol en Català» i aquell bon director, que va dir que «sí, endavant», abans li va preguntar al Quim: «¿I ja ho entendran?».
«Si no fóssim un grup de gent, no lluiríem. No només en el meu cas, en molts casos exitosos de la ràdio i la televisió, hi ha un tribut a l’estrella, al líder, que em sembla injust en relació amb tantes i tantes persones que ajuden que tot surti rodó. El sentit col·lectiu és l’única cosa que dona caràcter a la nostra feina», em va explicar un dia, fa anys, sí, a la cafeteria que hi ha sota del seu despatx, de Torrevisió, a Villarroel-Buenos Aires, allà hi havia la meravellosa Sol i, ara, hi ha Pepi.
Les celebracions seran tan formidables, tan emotives, tan ben fetes, que pot ser que ningú trobi a faltar Joaquim Maria Puyal, l’inventor de ‘Futbol en català’. Tots parlaran per ell, però ‘Quim’ ha fugit, se n’ha anat a la muntanya. No vol festes, ni afalacs.
Jo només volia una frase per a l’aniversari, per a aquest text, però me l’hi ha negat. ¡Fa bé, què carai!, si tot Catalunya, si la cultura, la societat, el periodisme, la ràdio, la televisió, tots s’han oblidat d’ell, per quina raó lideraria el 50 Aniversari d’una de les seves grans obres. D’una, sí, una, doncs també va fer meravelles com a Vostè Pregunta, Vostè Jutja, La Vida en un xip, Un Tomb per la vida.
Ell, l’únic que no estarà en aquest multitudinari, estimat i admirat 50 Aniversari de ‘La Transmi’, també va idear això que «som el so de la tele». ¿Com, el so de la tele? «El negoci de la tele és la imatge. Una vegada aconseguits els drets d’imatge, la tele es despreocupa del so, el treballa poc perquè no li comporta cap audiència. Amb tot el respecte pels companys de la tele, ells saben que aquesta batalla la tenen perduda, no poden fer les filigranes que fem nosaltres amb el so i, molt menys, ser a tot arreu, com estem nosaltres».
Jo només volia una frase per a l’aniversari, però Sol m’ha dit que Quim ha desaparegut. «Ni jo sé on és, bé, mai em deia on anava». «No, no, ho sento, senyor Pérez, m’ha dit que tornarà el 15 de setembre i ja li dirà alguna cosa», em va comentar afectuosament Pepi. Com s’ha de sentir algú que ha creat semblant obra d’art, no de ràdio, ni de periodisme, no, d’art verbal, d’idioma, de comunicació, de connexió galàctica amb el món del futbol i amb tots els mons, per fugir, córrer, anar-se’n, el dia del seu 50 Aniversari.
No creguin, tots estem igual. No li parlin al mag Ricard Torquemada, que està fart, fart, de parlar aquests dies com si fos Puyal «¡i no soc Puyal!». Ni l’hi expliquin a l’home que ho veu tot sense veure, al formidable Christian García, mà dreta del Quim, que, no fa gaire, passejant amb Puyal per Collserola, el ‘mestre’ li va dir «Christian, començo a estar fart del Puyal». Ell també s’ha atipat de ser Puyal. S’equivoca, què hi farem. Ja ni els explico si parlen amb el bo de Josep Maria Deu que, dilluns, presenta un llibre titulat ‘El Factor Puyal’, a la Casa del Libro, i tem que no vagi el ‘Quim’. I no hi anirà, no.
¿Com va començar tot aquella tarda de 1974? «El meu cap a Ràdio Barcelona, Francisco Peris, que era de Gandia, s’asseia sempre davant meu. Ell i jo sempre parlàvem en català, però, quan baixàvem a l’estudi, parlàvem, és clar, en castellà. I aquell dia li vaig dir: «Paco, hauríem de començar a canviar això. No té sentit que tu i jo parlem català aquí a dalt i, a baix, parlem en castellà». I ell, sense mirar-me, em va dir: «Home, Quim, tu i jo sabem per què passa això...». «Sí, sí, Paco, però hauríem de canviar-ho», vaig afegir. «I, si canviem, ¿tu t’atreviries a transmetre partits en català?» «Sí, ¡i tant que sí!», va afegir el ‘mestre’. Fins avui: 50 años.
Els nous famosos
Els mitjans, les ràdios, les televisions, els diaris, les xarxes, les webs, YouTube, el núvol, estan plens de beneits que són famosos, que s’han fet un nom i rics fent el pallasso i Puyal, que, probablement, no ho dubto, ha rebutjat mil premis i guardons, va decidir fa molt que baixava a la següent parada.
I ¿de veritat, ningú el va trobar a faltar? ¿De veritat ens creiem que podem arraconar els nostres savis? ¿De veritat pensem que la IA, que, per cert, l’altre dia va caure estrepitosament deixant sense textos mig món, ens ensenyarà a fer ràdio, bona ràdio, meravellosa ràdio, meravellosa ràdio, televisió de la bona, de qualitat, i diaris interessants?
Jo crec que Puyal se n’ha anat perquè no és d’aquest món. La seva intel·ligència, la seva capacitat d’innovació, el seu discurs, la manera d’ensenyar a expressar-se als rics no és d’aquest país, ni d’aquesta terra. A més, igual li van proposar alguna cosa, ho van buscar per a alguna cosa i, com que és tan perfeccionista, al cap de dos minuts es va adonar que només el volien per figurar. I va fugir. Es va escapar. No seria la seva primera escapada.
Expliquen que quan Puyal va anar a Madrid a explicar-li al director de la cadena SER que retransmetrien els partits de futbol en català, el cap li va dir que li semblava molt bé, però li va fer una pregunta: «¿Ja ho entendran?»
¿Dic perfeccionista? «Mira, un dia, jo era a BTV i em van encarregar presentar, coordinar, dirigir, el debat dels candidats a la presidència del Barça, el 2003», m’explica Christian García. «No vegis, Lluís Bassat, Joan Laporta, Jaume Llauradó, Josep Maria Minguella, Martínez Rovira i Jordí Majó. moriré, vaig pensar i vaig buscar el Quim, que ni em coneixia».
«Em va citar al Sandor, a la plaça Francesc Macià. Ens asseiem a prendre un cafè. Em vaig presentar i li vaig demanar què havia de fer. Jo només volia que em digués el que no havia de fer. ¡Uf!, la que s’embolica». «No perdona», li va dir Puyal, «jo no t’explicaré el que no has de fer, t’explicaré el que has de fer. Has de dominar l’escenari, has de fer un sorteig per col·locar-los com els toqui, has de fer-los callar quan es passin, deus...»
Allò va ser un remolí. «¡Emilio, Puyal no sabia qui era jo!, jo era un pipiolo. I, quan li vaig dir que jo allò no ho podia controlar, que em donaria un mastegot tremend, l’oncle va i s’aixeca, agafa sis cadires del Sandor, les col·loca en forma d’U al mig de la calçada i comença a escenificar el debat. No m’ho podia creure. ‘Veus, si aquest crida, el silencias... si aquest s’expressa malament, li renyes». ¡Em va fer el debat en directe! I la veritat, jo vaig arribar al plató i em vaig sentir el rei del món. Ho vaig passar malament, però vaig tenir present al Quim en cada minut de dubte. És únic i ¡joder!, sembla que estiguem parlant d’ell com si s’hagués mort».
No, no és que hagi fugit. Se n’ha anat. Avui és el 50è aniversari de la seva gran obra i ell estarà caminant per la muntanya. Per qualsevol muntanya.
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