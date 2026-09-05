El gran Wout van Aert s’exhibeix al forn granadí de la Vuelta
En un dia tòrrid, de fugues i atacs, l’astre flamenc va vèncer amb claredat infinita. Enric Mas es va mantenir de líder a l’espera de la important etapa d’avui a les terres de Jaén.
Sergi López-Egea
Al forn de Loja, a la província de Granada, s’espera la Vuelta amb la cerveseta a la mà. Fa una calor de mil dimonis. El termòmetre s’acosta als 40 graus, una mare alleta el nadó. Els balcons s’omplen de banderes espanyoles, però no es mou ningú de les tanques, tot i que cremin. Segueixen la cursa als telèfons mòbils i el qui més hi entén –perquè hi entén– avança la colla que l’acompanya, a 30 quilòmetres de l’arribada, que guanyarà "vúvanae", que identifica amb el mallot verd, i que si s’escapa no és per fer turisme ni admirar el paisatge.
Per als espectadors, els que veuen com s’aixeca l’asfalt que crema i n’han posat de nou al poble per mirar de tapar un parell de forats, paga la pena la calorosa espera. Si no refresca, la Vuelta acabarà en drama. Queden vuit etapes i totes es disputen a Andalusia. I dissabte toca Jaén, on la poca ombra només l’ofereix alguna olivera perduda que s’endinsa a la carretera.
Els policies nacionals toquen el xiulet. La unitat que cuida la seguretat a les metes partirà cap a Ceuta quan acabi la Vuelta. Arriben dos ciclistes i un té poca cosa a fer; res davant un monstre del pedal. A tres quilòmetres i mig de l’arribada, el més distingit de l’escapada, Wout van Aert –que anomenen "vúvanae"– ataca els companys d’escapada, en un dia que la cursa crema per la calor i pels atacs que fan els corredors. D’una banda, els 43 que se n’han anat de seguida del grup principal, després reduint unitats. I de l’altra, un pilot que va a totes conduït pel Movistar. N’és una prova que al deixant dels escapats només hi arriben 14 corredors a roda de Raúl García Pierna, ajudant d’Enric Mas, sempre líder de la Vuelta.
Dia infernal
Van Aert no entrarà mai en l’embolic de la general. És una ànima lliure i el cap del Visma. És el que ha sigut líder del Tour, una vegada l’heroi del Ventoux i el que va superar Tadej Pogacar, que continuen enyorant, en l’arribada de la París-Roubaix. Però portar-lo de company d’escapada és pitjor que circular amb l’estufa sobre el cap. ¡Quina calor!
Els cotxes de cursa cremen, tot i que els ocupants vagin fresquets, i també Valentin Paret-Peintre, el que va treure de roda Mas fa un any per triomfar al Ventoux, la muntanya del Tour que uneix tots dos fugits. Perquè el ciclista francès ha tingut la valentia de respondre a Van Aert. És tan petit que, quan circula per darrere de l’astre flamenc, ni se’l veu.
La valentia resplendeix en l’esprint. Ho prova el francès, que tenia l’obligació de fer-ho, però només li serveix per llançar Van Aert, que venç amb una claredat infinita; més fàcil, impossible. Era el favorit i el qui no va defraudar els aficionats amuntegats en la costa que condueix a la meta de Loja, tots buscant una ombra, que és com una benedicció per assaborir la cerveseta mentre esperen l’arribada dels ciclistes, en petits pilots perquè tots han patit en un dia infernal, 200 quilòmetres en el guió si s’hi afegeixen els del recorregut neutralitzat, que també compten. Pel camí, ombres les justes, bidons buits a la cuneta per perdre el compte i suor per mullar l’ànima dels ciclistes.
"Ha fet una calor extrema, però si continua augmentant i es fa perillós potser haurem de fer una reunió entre tots". Mas ja no demana estufes perquè això d’ahir va ser un turment. "No he tingut mai dubtes que podia guanyar, però tampoc ha sigut fàcil perquè estava molt vigilat". Doncs, al contrari del que diu Van Aert, si no va ser fàcil, ho va semblar.
Ara toca el torn de la serra de la Pandera, muntanya de Jaén, que serà un altre dia de duresa i calor a l’oficina dels ciclistes mentre s’anuncien 40 graus per a diumenge a Còrdova... La Vuelta continua per a bingo.
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Mor un ciclista en un accident a Cabanelles
- Rescaten un excursionista severament indisposat en una ruta a Queralbs
- Cárcel: “Jo volia quedar-me amb tota la plantilla sabent que, d’entrada, no se’n volia quedar cap”
- Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina