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Itàlia mostra perplexitat pels èxits de Márquez amb el braç tocat

Marc Márquez. | INSTAGRAM

Marc Márquez. | INSTAGRAM / 5

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Emilio Pérez de Rozas

Itàlia, el bressol de Ducati, el bressol d’Aprilia, el país de Francesco Pecco Bagnaia, company d’equip de Marc Márquez en el team Lenovo, i Marco Bezzecchi, l’aspirant al títol per part d’Aprilia al costat del madrileny Jorge Martín, van mostrar perplexitat al comprovar la imatge que el nou vegades campió del món va penjar a Instagram, on es demostra que el braç i l’espatlla drets no tenen res a veure, ni muscularment, amb l’esquerre.

Itàlia sencera va mostrar admiració pel fet que Marc Márquez, un pilot en aquestes condicions, ni es queixi ni busqui excuses i, de nou, continuï guanyant curses, sumant doblets i sent un aspirant al títol mundial en aquestes condicions. "El braç és el que és i, probablement, no millorarà gaire més. Almenys, ara, no em fa els ensurts que em feia abans de la setena i última operació", va assegurar l’astre de Cervera.

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"¿Com és possible que continuï guanyant en aquestes condicions? Es tracta d’un pilot increïble, realment excepcional", escrivia un lector a la web Moto.it, d’Itàlia. "El Marc s’ha despullat, literalment, a Instagram. I tots podem entendre el veritable significat de les seves paraules a l’Aragó. ‘¿Quin és el problema amb el braç dret?’, li van demanar. I ell va respondre: "Les set operacions", escrivia Mario Salvini, a La Gazzetta dello Sport.

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