EL PARTIT DE MESTALLA
Lamine Yamal viatja adolorit a València
L’extrem, tocat amb un cop, no s’entrena i és dubtós per al partit de Mestalla (diumenge, 16.15 h)
Joan Domènech
L’estat físic de Lamine Yamal és l’única preocupació del Barça per a la visita al València (diumenge, 16.15 h), un partit en el qual els tres punts poden reportar a l’onze blaugrana el liderat en solitari. L’extrem no s’ha entrenat en l’última sessió pel dolor que sentia per un cop. Viatjarà amb els seus companys.
Un altre assumpte és que jugarà o no. Hansi Flick mantindrà viva la incògnita poc abans del duel per veure si es recupera del tot i calibrar si val la pena arriscar el seu concurs amb l’estrena de la Champions de dimecres davant el Feyenoord.
El cinquè capità
Lamine Yamal és, de tots els internacionals espanyols, el que més ha jugat. Flick prefereix veure’l content del camp que no de morros al banc. La seva importància en el joc de l’equip es reforça amb la designació dels seus companys com el cinquè capità de la plantilla. Raphinha i Pedri són els dos primers –elegits per Flick–, secundats per Eric Garcia, Frenkie de Jong i Pedri.
«El meu staff i jo portem tres anys al club i conec l’equip molt millor que abans, sabem més o menys el que passa al vestidor», va dir Flick sobre la seva intervenció a l’establiment de la nova jerarquia. El tècnic va argumentar que Ter Stegen i Araujo van jugar poc l’any passat i se n’han anat, i De Jong també hi va estar molts partits absent.
Entra Gabriel Jesús
El primer partit després del tancament del mercat permetrà al Barça comptar amb les seves últimes adquisicions. Dominik Livakovic serà un dels porters suplents. La banqueta també espera Gabriel Jesús, sense fons físic per jugar un partit complet encara.
«He disfrutat moltíssim amb el que he vist en les últimes sessions», va afirmar Flick, primer en al·lusió a Gabriel Jesús i després pel to general del grup. El tècnic va tornar a destacar l’actitud dels futbolistes en els entrenaments, però no s’atreveix a aventurar si el rècord de despesa en fitxatges d’aquesta temporada (174 milions, sense comptar variables) en vuit futbolistes reportarà més èxits.
«Si aquesta plantilla és millor que la de l’any passat ho veurem a final de temporada», va comentar. «La qualitat és top», va sentenciar.
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