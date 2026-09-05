El Madrid es fon a Sevilla en la primera derrota de Mourinho
Un gol de Parrott dona la victòria al Betis en una nit tòrrida en què Mbappé va fallar un penal en l’afegit i en què el VAR va anul·lar un gol per fora de joc a Carlos Espí.
Sergio R. Viñas
Podria recordar-se la d’ahir com la nit de les pilotes desinflades, com la de la no expulsió d’Arda Güler, com aquella en què a Espí li van anul·lar un golàs de tisora, com la del primer gol de Parrott amb el Betis i com aquella en què Mbappé va fallar un penal en el temps afegit. Però totes aquestes fites quedaran tacades en la història per una altra: va ser la nit de la primera derrota del Reial Madrid 2.0 de Mourinho.
El Madrid es va fondre en una nit tòrrida a Sevilla, en un partit en què no va merèixer la derrota, sense ser capaç d’evitar aquest destí. El Betis, després de sobreviure de miracle la primera part, en va tenir prou amb la fe pròpia i la imperícia de Mbappé per aconseguir una victòria de prestigi, que cura les ferides de la maneta que va rebre del Llevant la setmana passada.
Potser l’spin-off més interessant de l’arrencada d’aquesta Lliga fins ahir a la nit de l’impol·lut Reial Madrid estava sent el redescobriment de José Mourinho com un entrenador calmat, educat, didàctic, bromista... Res a veure amb la imatge que va construir en la seva primera i volcànica etapa al Bernabéu. I en la transformació del personatge, la visita al Betis era una fita per a qui s’asseu a la banqueta sevillana.
Perquè, ja fa molts anys, no en va tenir prou amb heretar el seu lloc al Madrid, després de patir el xilè una vergonyosa campanya en contra seu. Va fer sang dient amb menyspreu allò que ell no entrenaria el Màlaga, el següent destí de Manuel Pellegrini, quan l’acomiadés Florentino. "Hi ha moments, paraules, coses que diem, que fem, i que després al final ens sentim com si fóssim ximples. Li faré una abraçada abans i després del partit", va dir en la prèvia, oferint una pau que va ser corresposta: "El veig molt més madur ara que no pas anys enrere: parla amb molt més seny".
El sarau de les pilotes
Just després de l’abraçada promesa, el partit va arrencar amb un curiós incident. Courtois va avisar l’àrbitre que la pilota no estava ben inflada. Fins aquí, ben normal, coses que passen de tant en tant. L’extraordinari va ser que totes les pilotes que enviaven des de la banda semblaven tenir el mateix problema. Hi va haver sens dubte un error al inflar-les i, com que ja no s’escalfa amb les pilotes amb què es juga, perquè tenen inserit el xip intel·ligent, ningú se’n va adonar fins que va començar el partit.
Entre l’affaire de les pilotes, la calor sufocant i alguna intervenció mèdica, al partit li va costar agafar ritme. Va anar clarament de menys a més el Madrid, fins a assetjar un Betis que va donar les gràcies per arribar 0-0 al descans. Va arrencar amb una rematada al pal de Vinícius després d’una preciosa jugada de Güler i Mbappé, i amb una ocasió de Huijsen en què Valles, a boca de canó, va mostrar reflexos. Però sobretot va acariciar el gol en un clar mà a mà que Vini va regalar a Mbappé, que va fallar com no sol fer; un cop de cap de Bellingham salvat pel porter bètic, i un altre de Huijsen que va tocar al travesser.
El Madrid fallava molt i, tot just arrencar la segona part, va rebre una ajuda de l’àrbitre, que va perdonar la segona groga a Güler. Entre una cosa i l’altra, el Madrid havia perdut el seu momentum, així que el preparador portuguès va mirar de recuperar la inèrcia introduint Trent, Bernardo i Diomande en una mateixa finestra. El Betis s’havia reajustat en defensa i, tot i que ja no intimidava gens, els blancs no tenien les rematades tan franques com a la primera meitat.
I així estava el partit quan el Betis va treure or d’un córner. Courtois va fer a Deossa una parada estratosfèrica, d’aquelles que només pot fer ell, però mentre el belga s’estirava fins a l’infinit, no hi va haver cap dels seus companys que s’adonés de la presència de Parrott, que va recollir el rebuig per desencadenar la bogeria a la tòrrida Cartuja.
Un final estrambòtic
Llavors Mourinho va activar el comodí Espí. I el vailet, com a Cornellà, va respondre amb un espectacular gol de tisora. La pena per a ell i per a tot el Madrid és que havia incorregut en fora de joc en un altre moment de la jugada, de manera que el VAR va anul·lar l’empat. I encara quedava la traca final. Ja en el descompte. Penal de Deossa sobre Vinícius, bastant clar. Valles, però, li va parar a Mbappé, que va tenir una nit tràgica. La sensació és que el defensor que li evita haver de tornar a disparar s’havia ficat a l’àrea, però el VAR va dir que no. La decisió, no cal dir-ho, portarà polèmica. La derrota blanca ja és inevitable.
Mourinho va buscar després Pellegrini i el va abraçar. Ja hem vist el portuguès a les bones. Ara caldrà veure’l a les males.
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