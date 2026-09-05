ACTUALITAT BLAUGRANA
Un parc d’atraccions al Camp Nou: el Barça busca potenciar els ingressos de la mà d’una empresa israeliana
L’entitat blaugrana acorda amb Babylon Park la creació d’un centre de diversió infantil sota cobert per als pròxims anys i així rendibilitzar la visita a les instal·lacions blaugrana durant tota la setmana
Albert Guasch
No se sap quant durarà la diversió al Spotify Camp Nou amb el Barça de Hansi Flick. Les previsions desborden optimisme. Sobre la gespa es veu alegria. Però la directiva del FC Barcelona vol que creixi. Que l’entreteniment vagi més enllà dels dies de partit. Que duri tota la setmana. Que aficionats i turistes trobin formes variades de passar-ho bé a l’entorn barcelonista. I de gastar, sobretot això, que la màquina de recaptar no s’aturi. Que aquesta reforma de l’estadi està costant més diners del previst i qualsevol ajuda per pagar-lo és benvinguda. I així ha aparegut una proposta innovadora: un parc d’atraccions infantil sota cobert situat a les instal·lacions de l’Estadi.
L’acord està firmat amb una empresa del sector, la israeliana Babylon Park Spain, que ha de ser aprovat per l ’Assemblea de Compromissaris del dia 19 d’aquest mes, una assemblea de nou telemàtica, marca de la casa (laportista), un model menys molest per a la junta que el presencial. Figura l’acord en el punt 5 de l’ordre del dia. Es busca el vistiplau d’aquesta aliança comercial i també d’una altra amb Ohana Real Estate per desenvolupar un complex residencial de luxe als Emirats Àrabs, on té l’empresa la seva base d’operacions.
Ja va dir Joan Laporta al seu dia que «al Barça no som sectaris». Parlava de política i de l’acceptació de persones d’ideologia franquista als comandaments de poder. Fidel a aquest nou manual, tan lluny els records dels vells valors, el club blaugrana ha segellat contractes amb dues empreses de dos països que no serien, precisament, campions de la pau al món. Però aquest Barça, com se sap, fa negocis fins i tot amb el Govern del Congo.
Risc reputacional
Una aliança amb una empresa israeliana té en aquests moments un punt de risc reputacional, com va poder constatar l’any passat la Vuelta Ciclista o el festival Sónar. De moment no consta que hagi generat cap granissada interna en la junta directiva. Tampoc es pot imaginar cap tipus de contestació social. La massa barcelonista ja va deixar clar en les recents eleccions que Laporta té butlla i aquest tipus de qüestions de geopolítica li interessen poc.
Babylon Park, l’administrador únic del qual és l’israelià Efi Malka, ben relacionat en l’ecosistema empresarial del seu país però sense llaços documentats amb el Govern de Netanyahu o l’Exèrcit, té la matriu internacional al Regne Unit. Compta amb el bagatge de diversos parcs temàtics a diverses ciutats d’Israel. El principal a Europa es va inaugurar a Londres, als soterranis de Camden Town. En els registres ja no figura com a soci des de fa més d’un any Teddy Sagi, fundador de Playtech, propietari de Camden Market a Londres i considerada quarta fortuna d’Israel, que va finançar un servei de taxis per als soldats en el seu retorn a casa des del front de les operacions militars hebrees.
Projectes de llarg termini
A Madrid Babylon Park compta amb una proposta similar a la londinenca, en concret a Leganés, un parc indoor de 1.200 metres quadrats amb una muntanya russa, cadires voladores, experiències de realitat virtual i jocs arcade, entre altres divertiments pensats per atraure el visitant infantil i familiar. Els detalls d’on s’ubicarà exactament als voltants del Camp Nou, amb quin contingut i les previsions d’ingressos s’explicaran a l ’Assemblea, indiquen fonts del club.
No obstant, va avançar Mundo Deportivo que es tracta d’una concessió a llarg termini a canvi d’un fix i un percentatge de la facturació. Respecte a l’explotació de la marca Barça per part d ’Ohana Real Estate també és de compromís llarg. Durarà més de 25 anys i proporcionarà uns 10 milions d’euros en cada un dels tres primers anys a les arques del club. Després pagarà poc més d’un milió la resta de la durada del contracte. El nom que se li doni al complex immobiliari de Dubai apareixerà com a publicitat a l’esquena de la samarreta blaugrana en competicions domèstiques.
En el punt anterior de l’ordre del dia, el quart, els pocs compromissaris que presumiblement es connectaran a l’assemblea els tocarà aprovar l’ampliació del finançament en uns 500 milions d’euros per prosseguir les obres del Camp Nou. Els 1.450 validats al seu dia no són suficients. També hauran de votar a favor o en contra de l’emissió de bons recolzats amb els drets audiovisuals per valor de 105 milions, una injecció de tresoreria necessària que s’uneixen a 105 anteriors sol·licitats al juliol. O sigui, més deute. Almenys, entre el Barça de Flick i el parc d’atraccions, la diversió està garantida.
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes
- L’esperpèntic mercat del Girona