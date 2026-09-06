VALÈNCIA-BARÇA (16.15 H.)
El Barça busca el primer cop: el liderat amb tres punts d’avantatge sobre el Madrid
Flick, sobre la plantilla del Barça: «Veurem a final de temporada si és millor que la de l’any passat»
Joan Domènech
Mai es va queixar en la pobresa i no ho faria mai en la riquesa. Hansi Flick es va expressar feliç i content amb la plantilla que li van posar a la seva disposició quan el 2024 només li van donar dos fitxatges (Dani Olmo i Pau Víctor, 58 milions invertits) i el 2025 dos més (Joan Garcia i Roony Bardghji, 29 milions), i igual de feliç i content està amb set jugadors nous (més João Cancelo que repeteix) i 174 milions gastats.
«La qualitat de la plantilla és top», va assegurar Flick en vigílies de viatjar a València per visitar Mestalla (16.15 h), amb la incorporació dels dos últims reforços (Dominik Livakovic i Gabriel Jesús), que s’asseuran a la banqueta, i el dubte de Lamine Yamal. Un altre aspecte és que, com ja s’ha demostrat, els diners no garanteixen l’èxit.
El somni truncat
La victòria reportaria al vigent campió l’oportunitat d’ostentar el liderat en solitari i ampliar distàncies amb els seus competidors després de la caiguda del Madrid davant el Betis (1-0) divendres. Aquest dissabte també va caure, i amb estrèpit, l’Atlètic en la seva visita a Bilbao (3-0). Julián Álvarez va reaparèixer amb els seus.
Sense recursos, o pocs, o menys que alguns rivals, el Barça ha conquerit les dues últimes Lligues, i amb el rècord d’inversió de Laporta no està escrit que la Champions acabi caient al sac. «Veurem a final de la temporada si aquesta plantilla és millor que la de l’any passat», va comentar Flick, abans de reflexionar, amb llàstima, que l’augment dels fitxatges ha comportat el sacrifici del planter: «Jo sé que el somni de tots els jugadors de la Masia és jugar al Barça, però cal ser honest i prendre decisions», va dir «convençut i molt content» del seu equip. La contrapartida a les arribades dels Gordon, Adeyemi, Rodrigo, Livakovic, Cancelo, Abdelkarim i Gabriel Jesús) ha implicat les baixes dels Casadó, Cortés, Torrents, Marquès...
«Jo sé que el somni de tots els futbolistes de la Masia és jugar al Barça, però cal ser honest i prendre decisions»
Hauria dit el mateix si en lloc de Gabriel Jesús hagués vingut Julián Álvarez. Tampoc es va queixar del canvi; al contrari, va manifestar que li havia agradat «molt» la participació del brasiler en els entrenaments. Encara no està per prendre-li el lloc de nou a Raphinha. «És la nostra millor opció allà», va assegurar.
Lamine Yamal, adolorit
Lamine Yamal es va entrenar al marge del grup, adolorit per un cop rebut, i Flick no podia pronunciar-se sobre si l’alinearia de titular o el reservaria per evitar que s’agreugés, tenint en compte que dimecres comença la Champions davant el Feyenoord al Camp Nou (18.45 h). L’equip neerlandès va vèncer en la seva visita al NEC Nimega (1-3).
Lamine Yamal és dels que vol jugar sempre, més que entrenar o descansar, va dir el tècnic, com si fos un futbolista únic amb aquesta pretensió, tot i que semblava compartir en públic la dificultat que suposa asseure’l a la banqueta. De fet, amb la mateixa escassa preparació que els altres internacionals espanyols, dosificats en els primers compassos, Lamine Yamal és qui més ha jugat.
Cinc capitans
I no es tracta que sigui un dels nous capitans, el cinquè en l’escalafó, malgrat ser un dels més joves amb 19 anys. Flick ha intervingut en l’elecció, nomenant els dos primers (Raphinha i Pedri) i beneint els tres següents (Eric Garcia, Frenkie de Jong i Lamine Yamal).
"Mi staff y yo llevamos tres años en el club y conozco al equipo mucho mejor que antes, sabemos más o menos lo que ocurre en el vestuario", explicó Flick sobre su intervención en el establecimiento de la nueva jerarquía. El tècnic va argumentar que Ter Stegen i Araujo van jugar poc la temporada passada i que se n’han anat, mentre que De Jong també es va perdre molts partits. Segueix absent per temps indefinit.
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