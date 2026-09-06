Enric Mas reforça el liderat després de clavar un altre cop a Roglic
El ciclista mallorquí esgarrapa 25 segons a l’eslovè a la serra de la Pandera i aconsegueix un matalàs de més de dos minuts de cara a la contrarellotge de la setmana que ve.
Per Valdepeñas de Jaén, després de superar una rampa que sembla que porti a la lluna si no està d’eclipsi, els ciclistes passen com estàtues suades. Si mouen el cap, salta la suor. No hi ha ningú que faci bona cara, tot i que vesteixi de vermell, com Enric Mas, cada vegada més líder, ni que ho faci amb el vestit del seu equip, el Tudor, com l’alemany Marco Brenner, que dona la sorpresa al cim de la serralada de la Pandera.
Qui té un amic que es diu Raúl García Pierna disposa d’un tresor. El Movistar es mou a ritme de tàctica, la que prepara Rojillas, José Joaquín Rojas, l’etern ajudant d’Alejandro Valverde, quan tots dos eren corredors. Ara el director principal i el que fa les estratègies del conjunt de Telefónica a la Vuelta.
García Pierna, fill de ciclista, el seu pare és Félix García Casas, que va córrer a finals del segle passat, és madrileny i de Tres Cantos, amb carril bici supersònic i famós a tot Madrid per entrenar i convertir-se en el gregari d’or de Mas, que esgarrapa 25 segons a Primoz Roglic, que ja el té a 2.10 minuts i que suposa una renda descarada per afrontar amb seguretat la contrarellotge de dijous vinent a Jerez, el punt negre que li queda al mallorquí per guanyar la Vuelta.
Per Valdepeñas de Jerez, on la carrera ha instal·lat una espècie de meta ambulant per als seus convidats perquè a dalt no hi caben tots, García Pierna passa en la fuga, on va el guanyador, i en què s’ha situat per desenganxar-se al final i donar-li un cop de mà a l’Enric, que mai ve malament. La seva mala cara és terrible, suat fins a les celles, li cau aigua per les cames, marques blanques al mallot i ulls perduts. La calor els està matant i a les cunetes, per refrescar els corredors, sembla que hi hagi més auxiliars que seguidors.
Pogacar, drama i renovació
El Movistar no és l’UAE. Pogacar no hi és, per desgràcia. És el que comunica des de Mònaco que ja no correrà més aquest any i que ha renovat fins al 2032 pel seu equip. Tindrà 34 anys. I com que el conjunt espanyol no és l’àrab deixa que les fugues fructifiquin. Són escapades per col·locar peons que serveixin a la reina del tauler per donar l’escac, potser fins i tot mat, a Roglic i per ajudar-lo quan l’eslovè, el millor en la crono, es queda buit i acaba cedint la segona plaça a Felix Gall.
Mas ja té un matalàs per dormir tranquil i pensar que guanyar la Vuelta és alguna cosa més que un somni. "Treure temps a Roglic dona tranquil·litat i he de donar les gràcies a tot el meu equip, al Raúl, a la resta de corredors i als auxiliars que es desviuen per nosaltres", resumeix el líder, que justifica que aguanta la calor perquè "soc mallorquí i des de petit he estat hores i hores al sol". Morè i feliç circula per aquesta Vuelta. Controla Gall, l’austríac que va ser segon al Giro i que ara ocupa idèntica plaça a la Vuelta. El dia que accelera amb cap, Mas s’enganxa a la seva roda i quan ho fa cedeix Roglic. Aquest és l’instant perquè García Pierna li presti la roda, acceleri per ferir l’eslovè i també perquè no es deixi anar de Gall en el moment en què sembla separar-se en excés de la roda de l’austríac.
Lora pateix a la meta, la dona de Roglic, que ha arribat a la Vuelta per animar el seu marit. La felicitat de Mas es transforma en preocupació per als que estan al costat de l’eslovè. A l’arribada s’abracen Mas i García Pierna. El Movistar és una pinya. Baixant del port se n’assabenten que l’etapa d’avui ha quedat retallada a 110 quilòmetres perquè la temperatura no baixarà dels 40 graus en tot el dia.
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