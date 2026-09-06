Espanya cau contra Mali i es complica el camí del Mundial
La selecció espanyola pateix una dura derrota (82-73) contra les africanes en un mal dia en el joc exterior (4 de 22 en triples) i se la jugarà amb el Japó demà.
Fermín de la Calle
Espanya va protagonitzar una patacada davant Mali i es jugarà passar davant el Japó en un grup en què hi haurà empats i decidirà les posicions l’average, fet que complica el camí de les medalles. El bany de realitat no afebleix les espanyoles, però sí que és un advertiment per al que li resta.
Les jugadores de Méndez van entrar fredes davant les africanes, que van imposar el físic a la zona i el seu ritme alegre (8-3). Mali rebotava i volava en les transicions (17-9) i creava molts problemes. La sortida de Gustafson va fer guanyar presència a Espanya, que va apujar la intensitat defensiva per deixar el marcador del primer quart en un ajustat 19-17.
Partit caòtic
En el segon quart del partit, Espanya va mostrar més paciència desplegant una pissarra que castigava l’anarquia africana per posar-se al davant (19-22). Iyana i Gustafson lideraven les de Méndez per obrir bretxa (25-32), mentre Aminata i Kone dominaven la zona. El partit, molt caòtic, acumulava 11 pèrdues africanes per deu d’Espanya, i va tancar la primera part amb un agredolç (32-34). Les espanyoles acumulaven 0 de 9 en triples.
No va canviar la decoració en l’inici de la segona meitat, malgrat que Espanya va treballar més bé el rebot ofensiu (14). Mali, però, continuava produint en atac amb desimboltura amb cistelles des de la zona i sumant triples. Espanya continuava encallada des de fora fins que Florez va anotar el primer triple per col·locar el 44-43. No acabaven de trobar el seu tempo les de Méndez en atac (16 pèrdues) i, a més, patien els triples de les africanes, sis de sis en el tercer quart per obrir una bretxa inquietant amb una N’Diaye inspiradíssima. Mali tancava el tercer quart amb un parcial de 31-19 i deu punts d’avantatge (63-53).
Espanya afrontava l’últim quart amb el partit perdut, fet que la va portar a proposar una zona. Les de Méndez continuaven estancades en atac, els era impossible la remuntada i regalaven errors en els tirs lliures (9 de 17) i en els triples (4 de 22). Mali continuava en tràngol i la bretxa s’obria (71-55), fet que obligava a pensar en l’average i un triple empat més que no pas en la victòria. El daltabaix final (82-73) és un avís de l’evolució del bàsquet africà, al qual només falta créixer tàcticament i estructuralment per buscar fites més altes. Espanya ara ha de fer un reset en la jornada de descans d’aquest diumenge. I demà, contra el Japó.
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