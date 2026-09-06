Segona RFEF
La falta d’atenció fa caure el Girona B en l’afegit (4-3)
El Barbastre remunta i tomba el filial en un temps afegit on els gironins havien empatat
Jaume Massana
Veure per creure el que li ha succeït avui a l’equip d’Ángel Donato. El Girona B ha aconseguit empatar al minut 95, però la felicitat s'ha convertit en malson dos minuts després amb el gol de la victòria dels locals.
Els gironins han arrancat el partit amb energia i Javi González ja feia acte de presència amb un xut que sortia fregant el travesser. Poc després ha arribat el premi del gol amb Biel Carreras com a protagonista, que avançava als d’Ángel Donato al quart d’hora d’encontre. La motivació i l’eufòria de fer el primer gol de la temporada no han tardat a esvair-se amb la mossegada del Barbastre al minut 21, en un xut d’Iker Gil que s'ha esmunyit per sota les cames d’Andreev. Per si no fos prou, només havien passat tres minuts quan els locals han capgirat el marcador al 24 gràcies a Goicoechea. Amb aquest marcador i molts dubtes s'ha arribat al descans.
A la represa ha reaccionat el filial del Girona amb un golàs de falta directa de Javi González, però un cop més l’alegria ha durat poquet, ja que cinc minuts després Carbonell ha anotat des dels onze metres per retornar l’avantatge al Barbastre. No ha estat fins a l’afegit quan Cantarell empatava i semblava que tancava el partit, però els aragonesos han enganxat despistats al Girona i han fet la darrera estocada gràcies a Aguinaga, que ha anotat el quart i definitiu.
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