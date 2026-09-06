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Julián debuta amb l’Atlètic patint una golejada a San Mamés

Julián debuta amb l’Atlètic patint una golejada a San Mamés

Julián debuta amb l’Atlètic patint una golejada a San Mamés / Javier Zorrilla / EFE

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Fermín de la Calle

Madrid

Julián Álvarez va tornar a vestir la samarreta de l’Atlètic de Madrid després del seu frustrat intent de marxar al Barcelona. L’argentí va saltar a la gespa de San Mamés en el minut 58 i va ser testimoni directe de la caiguda del seu equip que va rebre tres gols en la segona part de Nico Williams, Robert Navarro i Oihan Sancet per sortir golejat de La Catedral (3-0) en la segona victòria de l’Athletic de Terzic.

En altres partits de la jornada, el Racing va veure com el Rayo Vallecano li remuntava (3-2) el partit a Leganés, en un Butarque que presentava una entrada que no arribava als cinc mil espectadors. A Vila-real, mentrestant, el Deportivo va sorprendre el submarí groc (2-3). Un altre gol d’Aubameyang va donar la victòria al conjunt gallec en el minut 88. Casadó va jugar l’última mitja hora en el seu debut.

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