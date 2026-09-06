Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporers de l'EmpordàRescat SetcasesJassel PérezMitja de GironaAgenda GironaNou model de finançament
instagramlinkedin

L’Espanyol se cita avui amb el Sevilla en el partit 100 de Manolo

L’Espanyol se cita avui amb el Sevilla en el partit 100 de Manolo

L’Espanyol se cita avui amb el Sevilla en el partit 100 de Manolo / AFP7 vía Europa Press

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Raúl Paniagua

Barcelona

El 12 de març del 2024 l’Espanyol va entregar les claus del primer equip a Manolo González, el tècnic del filial que va substituir Ramis com una solució d’emergència a Segona. Va aconseguir l’ascens en el primer curs i dues permanències en els següents. El gallec avui dirigirà el seu partit oficial número 100 a la banqueta periquita. Ara per ara, suma 32 victòries, 28 empats i 39 derrotes en 99 partits, just la xifra a què va arribar Ernesto Valverde, que superarà davant el Sevilla a Cornellà.

Han passat dos anys i mig des de la seva estrena a Saragossa i ningú no pot dubtar de l’eficàcia de Manolo. "És un motiu d’orgull molt gran arribar al partit 100 i aconseguir objectius cada temporada. Només puc estar agraït al club, al soci i als jugadors, que són els qui aguanten els entrenadors", va dir ahir el preparador.

Cabrera i Bryan

Notícies relacionades

El conjunt català, amb la tornada de Cabrera a l’eix de la defensa i Bryan Zaragoza en la llista, confia a recuperar les sensacions del debut davant el Llevant (3-0). "Hi ha ganes de fer un bon partit i tornar a guanyar. El mercat ha sigut força bo. Quan tots els jugadors estiguin en perfectes condicions quedarà un equip competitiu que ens ajudarà a fer que la temporada se’ns faci menys llarga que d’altres", va concloure Manolo.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents