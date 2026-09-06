L’Espanyol se cita avui amb el Sevilla en el partit 100 de Manolo
Raúl Paniagua
El 12 de març del 2024 l’Espanyol va entregar les claus del primer equip a Manolo González, el tècnic del filial que va substituir Ramis com una solució d’emergència a Segona. Va aconseguir l’ascens en el primer curs i dues permanències en els següents. El gallec avui dirigirà el seu partit oficial número 100 a la banqueta periquita. Ara per ara, suma 32 victòries, 28 empats i 39 derrotes en 99 partits, just la xifra a què va arribar Ernesto Valverde, que superarà davant el Sevilla a Cornellà.
Han passat dos anys i mig des de la seva estrena a Saragossa i ningú no pot dubtar de l’eficàcia de Manolo. "És un motiu d’orgull molt gran arribar al partit 100 i aconseguir objectius cada temporada. Només puc estar agraït al club, al soci i als jugadors, que són els qui aguanten els entrenadors", va dir ahir el preparador.
Cabrera i Bryan
El conjunt català, amb la tornada de Cabrera a l’eix de la defensa i Bryan Zaragoza en la llista, confia a recuperar les sensacions del debut davant el Llevant (3-0). "Hi ha ganes de fer un bon partit i tornar a guanyar. El mercat ha sigut força bo. Quan tots els jugadors estiguin en perfectes condicions quedarà un equip competitiu que ens ajudarà a fer que la temporada se’ns faci menys llarga que d’altres", va concloure Manolo.
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