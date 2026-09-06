L’Olot reacciona a temps i comença sumant (2-2)
Els de Roger Vidal converteixen el Municipal en un fortí remuntant un 2-0 en contra a l’Ebre en un compromís marcat pels penals
Gerard Ullastre
L’Olot ha encetat la temporada fent-se fort a casa i igualant un 2-0 en contra amb gols de Marc Mas i Marc Tenas en un partit en què l’àrbitre ha assenyalat 3 penals.
El partit no podria haver començat de pitjor manera per l’Olot. Feia menys d’un minut que l’àrbitre havia xiulat l’inici de l’encontre quan Martínez ja estava plantant la pilota al punt de penal per mirar de batre Balleste, que malgrat encertar la direcció, no ha pogut aturar la pena màxima. El gol de l’Ebre ha caigut com un gerro d’aigua freda als més de 600 espectadors que han acudit al Municipal, que, per si no n’hi hagués prou, han hagut de tornar a viure una situació calcada al minut 27. Martínez, també des dels 11 metres, posaria el dit a la ferida per clavar-li una puntada de peu a l’orgull d’un equip que creia que el seu feu era inexpugnable.
Amb el resultat en contra, els de Roger Vidal han fet un pas endavant, i Walid recordaria a l’Ebre que al Municipal els punts no es regalen així com així estavellant una pilota al travesser amb un cop de cap. A les acaballes de la primera meitat, el conjunt volcànic ha retallat distàncies per mitjà de Mas, que ha fet l’1-2 de penal donant als visitants de la seva pròpia medicina. A la represa, Tenas igualaria el compromís fent bona una passada interior de Mas i executant una rematada que entraria llepant el pal esquerre de la porteria visitant.
Amb la moral pels núvols, els garrotxins s’han llançat pel tercer. Tenas i Mas han gaudit d’ocasions per completar la remuntada, però les seves rematades han acabat sortint desviades. Les taules donen un punt a l’Olot, que ha començat la temporada de la mateixa manera que va acabar l’anterior, fent-li la vida impossible a qualsevol equip que trepitja la gespa del Municipal.
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