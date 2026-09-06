Lleure al Camp Nou amb segell israelià
El Barça acorda amb una empresa d’Israel crear un parc d’atraccions infantil sota cobert a les instal·lacions de l’Estadi que ha de ratificar l’assemblea de compromissaris.
Albert Guasch
No se sap quant durarà la diversió a l’Spotify Camp Nou amb el Barça de Flick. Les previsions desborden optimisme. A la gespa s’hi veu alegria. Però la directiva del FC Barcelona vol que l’entreteniment vagi més enllà dels dies de partit. Que duri tota la setmana. Que aficionats i turistes trobin formes variades de passar-ho bé en l’entorn barcelonista. I de gastar, sobretot això, que la màquina de recaptar no s’aturi. Que aquesta reforma de l’estadi està costant més diners del que estava previst. I així ha aparegut una proposta innovadora: un parc d’atraccions infantil sota cobert situat a les instal·lacions de l’Estadi.
L’acord està firmat amb una empresa del sector, la israeliana Babylon Park Spain, i ha de ser aprovat per l’Assemblea de Compromissaris del dia 19 d’aquest mes, una assemblea de nou telemàtica, marca de la casa (laportista), un model no tan molest per a la junta com el presencial. L’acord figura en el punt 5 de l’ordre del dia. Es pretén el vistiplau d’aquesta aliança comercial i també d’una altra amb Ohana Real Estate per desenvolupar un complex residencial de luxe als Emirats Àrabs, on l’empresa té la seva base d’operacions.
Ja va dir Joan Laporta al seu dia que "al Barça no som sectaris". Parlava de política i de l’acceptació de persones d’ideologia franquista als comandaments de poder. Fidel a aquest nou manual, tan allunyat dels records dels vells valors, el club blaugrana ha segellat contractes amb dues empreses de dos països que no serien, precisament, campions de la pau al món. Però aquest Barça, com se sap, fa negocis fins i tot amb el Govern del Congo.
Risc reputacional
Una aliança amb una empresa israeliana té en aquests moments un punt de risc reputacional, com va poder constatar l’any passat la Vuelta o el festival Sónar. Per ara no consta que hagi creat cap granissada interna dins de la junta directiva. Tampoc no s’ha d’imaginar cap mena de contestació social. La massa barcelonista ja va deixar clar en les recents eleccions que Laporta té carta blanca i aquestes qüestions de geopolítica no li interessen gaire.
Babylon Park, l’administrador únic del qual és l’israelià Efi Malka, ben relacionat en l’ecosistema empresarial del seu país però sense llaços documentats amb el Govern de Netanyahu o l’Exèrcit, té la matriu internacional al Regne Unit. Compta amb el bagatge de diversos parcs d’oci en diverses ciutats d’Israel. El principal que hi ha a Europa es va inaugurar a Londres. En els registres del parc ja no hi figura com a soci Teddy Sagi, fundador de Playtech, propietari de Camden Market a la capital anglesa i una de les fortunes més grans d’Israel, que va finançar un servei de taxis per als soldats al seu retorn a casa des del front militar.
A Madrid Babylon Park compta amb una proposta similar a la londinenca, en concret a Leganés, un parc indoor de 1.200 metres quadrats amb una muntanya russa, cadires voladores i jocs arcade, entre altres distraccions. Els detalls dels ingressos esperats s’exposaran a l’assemblea, indiquen fonts del club.
No obstant, Mundo Deportivo va avançar que es tracta d’una concessió a llarg termini a canvi d’un fix i un percentatge de la facturació. Respecte a l’explotació de la marca Barça per part d’Ohana Real Estate també és de compromís llarg. Durarà més de 25 anys i proporcionarà uns 10 milions en cada un dels tres primers anys. Després rendirà poc més d’un milió anual. El nom del complex de Dubai apareixerà a l’esquena de la samarreta blaugrana en tornejos espanyols.
Els pocs compromissaris que es connectaran a l’assemblea també hauran d’aprovar l’ampliació del finançament per prosseguir les obres del Camp Nou. Els 1.450 de validats al seu dia no són suficients. En fan falta 500 més. Els socis també hauran de votar sobre l’emissió de bons recolzats amb els drets audiovisuals per valor de 105 milions, una necessària injecció de tresoreria. O sigui, més deute. No pinta que sigui una assemblea divertida. Per a això ja hi ha el futbol i el parc.
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