🔴 EN DIRECTE avui a les 21.00 hores
Moeve Fútbol Zone 2x02: LaLiga torna a escena després del tancament del mercat de fitxatges
El programa torna aquest dilluns 7 de setembre, a partir de les 21.00 hores, per analitzar la jornada de LaLiga EA Sports, fer balanç del mercat de fitxatges i repassar tota l’actualitat de LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve
Segueix aquí en directe Moeve Fútbol Zone aquest dilluns a les 21.00 hores
Moeve Fútbol Zone torna aquest dilluns, 7 de setembre, amb una nova emissió en directe a partir de les 21.00 hores. Després de l’especial dedicat al tancament del mercat de fitxatges, el programa recupera el seu format habitual amb l’anàlisi d’una nova jornada de LaLiga EA Sports i amb una atenció especial al FC Barcelona i al Real Madrid.
Amb Christian Blasco al capdavant, el programa analitzarà tot el que hagi passat durant el cap de setmana, repassarà com queda la classificació i també posarà el focus en LaLiga Hypermotion i l’inici de Liga F Moeve.
Barça i Real Madrid, protagonistes del debat
El bloc central reunirà els periodistes Alfredo Martínez i Eloy Lecina per analitzar tot el que hagi deixat la jornada de LaLiga EA Sports, amb una atenció especial als partits València-FC Barcelona i Betis-Real Madrid.
La tertúlia també servirà per fer balanç del mercat de fitxatges un cop tancat. Barça i Madrid tornaran a situar-se al centre del debat: s’analitzaran els moviments que han fet tots dos clubs i els tertulians valoraran qui en surt més reforçat després del mercat, l’equip de Hansi Flick o el de José Mourinho.
Moeve Fútbol Zone 2x02 es podrà seguir en directe aquest dilluns 7 de setembre, a partir de les 21.00 hores, a SPORT.es i a les xarxes socials de SPORT
La Firma Prensa Ibérica posa el focus en el Vila-real i el Sevilla
L’actualitat de la jornada també arribarà de la mà de La Firma Prensa Ibérica, amb periodistes de les capçaleres del grup que segueixen de prop els seus respectius equips.
Des d’El Periódico Mediterráneo s’analitzaran les claus del partit entre Vila-real i Deportivo, mentre que El Correo de Andalucía repassarà els punts fonamentals de l’enfrontament entre Espanyol i Sevilla.
A més, Xavi Espinosa repassarà l’actualitat dels diferents equips de LaLiga EA Sports i analitzarà com queda la classificació després dels resultats del cap de setmana.
El semàfor de LaLiga Hypermotion
Mario Jiménez, especialista del programa en LaLiga Hypermotion, repassarà la jornada a través del ja habitual semàfor.
Tres equips ocuparan les diferents posicions: el verd assenyalarà el conjunt que travessa el millor moment; l’ambre, el que comença a generar dubtes i necessita reaccionar; i el vermell, l’equip que es troba en la situació més complicada.
L’inici de Liga F Moeve
El futbol femení també tindrà el seu espai amb Maria Tikas, que analitzarà com ha començat la temporada a Liga F Moeve i compartirà els seus primers pronòstics sobre el que pot oferir el campionat. A més, repassarà els tres millors gols de la jornada.
La jornada també es juga a les xarxes
Joaco Soneira torna amb “Arde la red”, una secció en què recopilarà algunes de les imatges més virals que hagi deixat el cap de setmana. El programa també donarà a conèixer el resultat de l’enquesta de SPORT per escollir l’MVP de la jornada i sortirà al carrer amb un nou repte per posar a prova els aficionats.
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