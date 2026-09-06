Oportunitat per obrir bretxa
El Barça busca el primer avantatge si guanya els tres punts de València després de l’ensopegada del Madrid. L’Atlètic també va sucumbir. Lamine Yamal va viatjar lesionat i Flick medita si s’arrisca amb la seva alineació.
Joan Domènech
Mai es va queixar en la pobresa i no ho faria mai en la riquesa. Hansi Flick es va mostrar content amb la plantilla que li van posar a disposició quan el 2024 només li van donar dos fitxatges (Dani Olmo i Pau Víctor, 58 milions invertits) i el 2025 dos més (Joan Garcia i Roony Bardghji, 29 milions), i igual de content està amb set jugadors nous (i Joao Cancelo, que repeteix) i 174 milions gastats.
"La qualitat de la plantilla és top", va afirmar Flick abans de viatjar a València (16.15 hores), amb la incorporació dels dos últims reforços (Dominik Livakovic i Gabriel Jesús), que s’asseuran a la banqueta, i el dubte de Lamine Yamal. Un altre tema és que els diners –està demostrat que n’hi ha– no garanteixen l’èxit. La victòria a Mestalla reportaria el liderat en solitari després de la derrota del Madrid amb el Betis (1-2). També va perdre ahir l’Atlètic.
El somni truncat
Sense recursos, o pocs, o menys que alguns rivals, el Barça ha guanyat les dues últimes Lligues, i amb el rècord d’inversió de Laporta no està escrit que la Champions caurà al sac. "Veurem a final de la temporada si aquesta plantilla és millor que la de l’any passat", va comentar Flick abans d’apuntar que l’augment dels fitxatges ha comportat el sacrifici del planter: "Jo sé que el somni de tots els futbolistes de La Masia és jugar al Barça, però cal ser honest i prendre decisions", va apuntar, "convençut i molt content" del grup amb el qual treballa.
Hauria dit el mateix si en lloc de Gabriel Jesús hagués vingut Julián Álvarez. Tampoc es va queixar del canvi; al contrari, va manifestar que li havia agradat "molt" la participació del brasiler en els entrenaments. Encara no està per treure-li el lloc de 9 a Raphinha. "És la nostra millor opció en aquesta posició", va afirmar.
Lamine Yamal es va entrenar al marge del grup, adolorit per un cop, i Flick no podia pronunciar-se sobre si l’alinearia de titular o si el reservaria per evitar que se li agreugi el mal, tenint en compte que dimecres obre la Champions contra el Feyenoord al Camp Nou (18.45 hores). L’equip neerlandès va guanyar a Nimega (1-3).
Lamine Yamal és dels que volen jugar sempre, més que entrenar o descansar, va dir el tècnic, com si fos un futbolista únic amb aquesta pretensió. Flick semblava compartir en públic la dificultat que suposa asseure’l a la banqueta. De fet, amb la mateixa poca preparació que els altres internacionals espanyols, dosificats en els primers compassos, Lamine Yamal és qui més ha jugat.
I no es tracta que sigui un dels nous capitans, el cinquè de la llista, tot i ser un dels més joves, amb 19 anys. Flick ha intervingut en l’elecció nomenant els dos primers (Raphinha i Pedri) i beneint els altres tres (Eric Garcia, Frenkie de Jong i Lamine Yamal).
"El meu staff i jo fa tres anys que estem al club i conec l’equip molt més que abans, sabem el que passa al vestidor", va explicar Flick sobre la seva intervenció a l’establiment de la nova jerarquia. El tècnic va argumentar que Ter Stegen i Araujo van jugar poc l’any passat i se n’han anat, i De Jong també va estar molts partits absent. Continua absent encara per un temps indefinit.
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