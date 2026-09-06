El Peralada enceta la temporada amb un empat a domicili (1-1)
El porter del San Cristóbal va aturar un penal a Llorenç Busquets en el primer temps
Gerard Ullastre
El Peralada s'ha hagut de conformar amb unes taules al camp del San Cristóbal en el primer partit de la temporada. Els d’Àlex Marsal han disposat de més ocasions que els vallesans per imposar-se en un compromís en què Llorenç Busquets ha desaprofitat una pena màxima.
Després d’uns primers minuts en què ambdós equips estaven més pendents de mesurar-se i de no concedir ocasions que d’anar a buscar el gol, els empordanesos han començat a apropar-se amb perill a camp rival. En una internada a l’àrea del San Cristóbal, l’àrbitre ha xiulat penal a favor dels xampanyers que Llorenç Busquets no seria capaç de transformar el gol. Malgrat l’error des dels 11 metres, l’atacant del Peralada ha estat el jugador que més perill ha generat als vallesans. Amb el pas dels minuts, els empordanesos han anat creixent, fins que Àlex Lomares, el més llest de la classe, ha avançat els visitants aprofitant una pilota morta que venia del refús d’un córner. Amb el resultat a favor, el Peralada s’ha defensat amb la pilota fins que ha arribat el descans.
A la represa, el San Cristóbal ha avançat les línies i ha començat a pressionar als xampanyers, que s’han acabat enfonsant i això provocaria l’empat dels locals per mitjà de Baba. Un empat que obligaria al Peralada a renunciar a dos punts que semblava tenir amarrats la primera meitat.
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