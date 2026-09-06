Venus i Serena Williams s’acomiaden de l’US Open en primera ronda
El Periódico
La germanes Williams es van acomiadar del dobles femení de l’Open dels Estats Units al caure eliminades en primera ronda, en la seva primera aparició conjunta a Nova York des del 2022. Venus i Serena van resistir durant més de tres hores a la taiwanesa Chan Hao-ching i l’australiana Maya Joint a l’estadi Arthur Ashe, el recinte central de Flushing Meadows, reservat per als millors partits del torneig.
Chan i Joint van doblegar les Williams al super tie-break del tercer set, per a un resultat final de 6-3, 6-7 (6) i 7-6 (7). Les Williams van arribar a dominar per 5-0 aquest desempat final, però els seus rivals van respondre guanyant 10 dels últims 12 punts. Serena i Venus, de 44 i 46 anys, arribaven amb un balanç de 31-2 en primeres rondes de Grand Slam. Les germanes Williams, que ja s’havien acomiadat de Nova York el 2022, van conquerir el dobles de l’US Open els anys 1999 i 2009.
Després de quatre anys sense competir juntes, les Williams tenien previst tornar aquest any a Wimbledon, però Serena es va lesionar en el seu partit d’individuals, precisament davant Maya Joint. Així, les germanes Williams van reaparèixer fa tot just dues setmanes a Cincinnati, on també van caure en la seva estrena. Tot i que Serena feia quatre anys que estava allunyada de la competició, Venus havia continuat en actiu i, el 2025, va arribar a quarts a Nova York al costat de Leylah Fernández.
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