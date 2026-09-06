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Venus i Serena Williams s’acomiaden de l’US Open en primera ronda

Venus i Serena Williams. | JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES VIA AFP

Venus i Serena Williams. | JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES VIA AFP

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El Periódico

Barcelona

La germanes Williams es van acomiadar del dobles femení de l’Open dels Estats Units al caure eliminades en primera ronda, en la seva primera aparició conjunta a Nova York des del 2022. Venus i Serena van resistir durant més de tres hores a la taiwanesa Chan Hao-ching i l’australiana Maya Joint a l’estadi Arthur Ashe, el recinte central de Flushing Meadows, reservat per als millors partits del torneig.

Chan i Joint van doblegar les Williams al super tie-break del tercer set, per a un resultat final de 6-3, 6-7 (6) i 7-6 (7). Les Williams van arribar a dominar per 5-0 aquest desempat final, però els seus rivals van respondre guanyant 10 dels últims 12 punts. Serena i Venus, de 44 i 46 anys, arribaven amb un balanç de 31-2 en primeres rondes de Grand Slam. Les germanes Williams, que ja s’havien acomiadat de Nova York el 2022, van conquerir el dobles de l’US Open els anys 1999 i 2009.

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Després de quatre anys sense competir juntes, les Williams tenien previst tornar aquest any a Wimbledon, però Serena es va lesionar en el seu partit d’individuals, precisament davant Maya Joint. Així, les germanes Williams van reaparèixer fa tot just dues setmanes a Cincinnati, on també van caure en la seva estrena. Tot i que Serena feia quatre anys que estava allunyada de la competició, Venus havia continuat en actiu i, el 2025, va arribar a quarts a Nova York al costat de Leylah Fernández.

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