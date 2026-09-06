Vinícius, un ‘elefant’ al vestidor blanc
La derrota del Reial Madrid a Sevilla confirma que el nou Mourinho és igual que l’ambiciós Arbeloa o el vell Ancelotti. Només Xabi es va atrevir a substituir Vinícius i això li va costar el lloc.
Fermín de la Calle
Només quatre jornades ha necessitat el nou Reial Madrid de José Mourinho per encaixar la primera derrota de la temporada. Una ensopegada a La Cartuja davant un Betis a mig gas que per ocasions i joc podia no haver arribat, ja que els madridistes van disposar de més oportunitats i més clares durant els 90 minuts. Mbappé va fallar un penal en el temps afegit i Espí va veure com se li anul·lava un gol per fora de gol previ en un final de partit molt controvertit per les decisions d’un Hernández erràtic i pusil·lànime.
El col·legiat va mostrar una groga a Arda Güler gratuïta en la primera part per compensar en realitat l’amonestació que va haver de veure Huijsen minuts abans i no ho va fer. I en la segona meitat no es va atrevir a trobar el turc per una falta que era molt més amonestable que la jugada en què va veure la primera. Un pèssim arbitratge del canari que va enfadar uns i altres.
De genolls amb les estrelles
Però més enllà de l’actuació arbitral i del resultat, la trobada va deixar símptomes inquietants en el bàndol madridista. El primer és que el nou Mourinho ve a ser el mateix que el vell o l’ambiciós Arbeloa amb referència a Vinícius i les seves estrelles. Només Xabi Alonso va ser capaç de substituir-lo i això li va costar el lloc al donostiarra. I ara el portuguès, que va arribar per posar ferm a un vestidor que es va amotinar contra Alonso fins al punt de provocar el seu acomiadament, ha mostrat la mateixa submissió amb les estrelles blanques que els seus predecessors. Especialment en el cas de Vinícius.
L’atacant brasiler va tornar a completar 85 minuts intranscendents davant el Betis en què no va ser capaç de superar Bellerín, a més de malgastar ocasions clares per avançar el Madrid al marcador. Només en els instants finals amb les urgències perquè tenien el partit perdut va semblar activar-se servint la passada del gol en fora de joc d’Espí i provocant el penal que va fallar Mbappé.
Abans d’això Mourinho va tornar a fer els canvis còmodes deixant al camp els seus pesos pesants, malgrat que no estaven aportant res i traient el millor jugador del Reial Madrid al partit: Arda Güler. I ho va fer escudant-se en la coartada de la seva amonestació, obviant que Vinícius també havia vist la groga. "Arda ha fet una falteta i ha vist la targeta. Però després anaven a caçar-lo, òbviament. I l’he hagut de treure del camp perquè he tingut aquest feeling que estava en una situació de risc. La veritat és que ha sigut difícil canviar Arda, sí", va declarar Mourinho en sala de premsa després.
El lusità, que de moment viu de genolls davant de les estrelles del vestidor igual que ho van fer els entrenadors previs, ha deixat al camp els 90 minuts Vinícius en tres dels quatre partits, retirant-lo només els sis últims de la trobada davant la Reial Societat amb 4-1 al marcador. Quatre partits en què el brasiler ha sumat un gol i dues assistències, exhibint un nivell de joc deficient en què destaca la pèrdua de desequilibri en l’un contra un davant els rivals. Per la seva banda, Mbappé també va jugar els 90 minuts a Sevilla completant la seva pitjor actuació de la temporada al malgastar ocasions molt clares, entre les quals un penal. El francès, que ha jugat tots els minuts de Lliga anotant quatre gols, només marca al Bernabéu. De Màlaga i Sevilla se’n va anar de buit confirmant que no se li dona bé jugar de moment.
Sense autocrítica
En la roda de premsa posterior al partit, Mourinho es va mostrar mesurat, però va tornar a mostrar aquest costat més afilat que havia intentat guardar en aquest inici de Lliga en què pretén mostrar un semblant més reflexiu. El portuguès va anomenar "naïf" als seus jugadors, destacant la seva ingenuïtat per no tirar-se a terra quan els feien faltes, per després comentar sense cap mena d’autocrítica el següent: "No sé per què hem perdut. No ho sé justificar perquè col·lectivament l’equip ha jugat molt bé, molt bé en tots els aspectes. De manera individual també, no tinc res a retreure a cap jugador amb la seva actitud. La gent ho ha deixat tot. Vam merèixer guanyar, però el merèixer no et dona punts. Enhorabona al Betis, que va jugar per empatar i li va tocar la loteria".
El Reial Madrid torna a perdre, Mourinho torna a ser Mourinho i Vinícius continua sent l’elefant al vestidor blanc abans de l’estrena europea contra l’Inter.
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