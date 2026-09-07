CICLISME | la ronda espanyola
Van Aert, el califa de la Vuelta, s’imposa a una calor inhumana
L’astre flamenc triomfa a Còrdova, com fa dos anys, en una etapa retallada per les altes temperatures, sempre amb Enric Mas de líder. Aquest dilluns toca jornada de descans.
El Periódico
Wout van Aert és una mena de califa a Còrdova. Les dues últimes vegades que la Vuelta va arribar a la ciutat andalusa, ell en va ser el vencedor. Sembla que no li importi la calor que hi fa. Córrer una etapa ciclista amb 42 graus és inhumà i no hi ha disculpa que valgui. En aquest esport no hi ha temps morts per a la hidratació. Fins i tot el públic entrega ampolles de litre i mig d’aigua glaçada que els corredors es llancen sobre el cap.
L’etapa es va retallar 70 quilòmetres perquè els corredors estiguessin menys exposats al sol. Però va sortir a l’hora de la fresca, a les 3 de la tarda, que era quan més calor feia, perquè calia arribar en horari de màxima audiència televisiva a Còrdova. "Ha fet molta calor, però la retallada de l’etapa no ha importat perquè si l’arribem a fer tal com estava programada guanya el mateix", va reconèixer Enric Mas, sempre líder. Parla després de buidar-se a sobre una ampolla d’aigua i col·locar-se una armilla de gel per abaixar la temperatura corporal.
Només un espectador
En qualsevol etapa el públic s’instal·la a la meta dues o tres hores abans per agafar lloc, perquè no hi ha entrades. Una hora abans que els ciclistes arribessin a Còrdova no hi havia ningú. Estar al costat de les tanques era cremar-se o tenir un mareig. Només hi havia un espectador en zona noble, amb gorra i valent ell, amb pantalons texans, la peça més apropiada ateses les circumstàncies.
En l’àmbit esportiu, poques queixes en públic, però alguns directors no amaguen el disgust, que ja ve des que la Vuelta ha entrat en fase de foc al cos. "No en parla ningú, però la situació és extrema", es queixava David Monfort, exciclista belga professional i director del Lidl Trek. Ho feia a preguntes de la televisió del seu país.
Passa el que passa tantes vegades. Els qui protesten més són els qui menys s’hi juguen, però des que el termòmetre va pujar de forma exagerada, 13 ciclistes han abandonat, cap entre els líders de la general, que no va tenir canvis a Còrdova, abans d’un dia de descans. Molts dormiran a Sevilla i pocs apagaran l’aire condicionat de les habitacions.
Van Aert va guanyar amb picardia i fins i tot administrant l’aigua. L’últim bidó el va llançar a terra abans del quilòmetre final. Va controlar la fuga, va sortir a tots els talls dels qui provaven d’anar-se’n; eren cinc, perquè sabien que no podien fer res contra ell, i després va executar l’esprint perfecte per guanyar en la mateixa línia de meta, amb una calor similar, de la Vuelta del 2024.
Ja té cinc victòries a la ronda espanyola, 10 en el Tour i una al Giro. Sobren les paraules per elogiar tan magnífic ciclista, un dels grans de l’era contemporània i una joia de la qual es pot disfrutar a la Vuelta vestit amb el mallot verd, el que distingeix el líder dels punts que se sumen per bones posicions en el conjunt de totes les etapes.
Garrafes de vuit litres
David Colomo, massatgista català, treballa al Pinarello Q-36. És de Girona, on viu el director de l’equip, Àlex Sans. Treballa braç a braç amb Albert Poblet, que va ser campió de Catalunya de ciclocròs. És fill del músic i saxofonista Pep Poblet i també família pròxima del mític Miquel Poblet, el diví calb.
A la meta de Còrdova explica la feina que van fer al seu equip per proveir d’aigua els corredors, que és idèntica o similar a la resta dels equips. "12 auxiliars ens hem repartit en els trams d’avituallament que ha marcat l’organització. Hi donem aigua als corredors, en bidons de mig litre". Camí de Còrdova en van repartir 200. "Algun equip té patrocinador d’aigua, però tots acabem anant als supermercats a comprar garrafes de vuit litres que anem guardant al camió mecànic", afegeix en David.
Per televisió s’observa que els auxiliars neguen l’aigua ciclistes rivals. És veritat. Però no és com a mesura antiesportiva, sinó perquè tots tenen por que els seus no es puguin refrescar. Així és molt difícil pedalar.
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