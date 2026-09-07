TENNIS | US OPEN
Alcaraz escombra Paul i es planta a quarts de final
El murcià es posa en mode campió i supera el nord-americà amb una exhibició que l’eleva a condició de favorit al títol.
L’espanyol va mostrar tot el seu repertori i no va semblar haver estat 4 mesos de baixa
Albert Briva
Carlos Alcaraz s’exigia apujar el nivell en uns vuitens de final que anunciaven un salt de nivell considerable i ho va fer amb escreix. El murcià va firmar un partit excel·lent davant Tommy Paul (6-4, 6-3 i 6-4) per deixar en l’oblit de tot el món els seus més de quatre mesos allunyat de les pistes.
Les tres rondes prèvies van valer perquè el jugador murcià comencés a calibrar els seus cops i a posar a punt tot el seu arsenal per al moment de la veritat. I sabedor que la prova del nord-americà era ja de prou importància, va mostrar tot el seu repertori.
Hi havia el dubte de saber si amb un ritme ja molt alt el nivell físic i el tennis continuarien responent, però no només ho van fer, sinó que el murcià va tornar a dominar el seu rival com si res hagués passat en tot aquest temps. Un domini que amb Tommy Paul és ja desmesurat, posant el 7-2 al seu cara a cara particular.
Uns números que espanten qualsevol i sens dubte un Paul que només va poder pensar en les seves opcions en els moments inicials del partit. Des del començament Alcaraz va ensenyar una versió molt millor del seu servei, que estava sent l’aspecte amb més marge de millora. Va pujar tant el percentatge com la qualitat de primers i també de segons, tancant files i negant tantes opcions de ruptura com havia fet en les rondes prèvies.
El nord-americà va respondre amb el seu servei potent en els primers compassos, però una vegada Alcaraz va poder trencar-lo en el desè joc per apuntar-se a més el primer set, ja va caure per complet en mans de l’espanyol.
La inèrcia va continuar al començament del segon parcial i malgrat que Paul va poder respondre a la ruptura inicial, es va veure novament superat tot seguit per un Alcaraz que va agafar un avantatge que ja no va tornar a cedir per tancar el segon set.
No era únicament la contundència al marcador, sinó també les sensacions a la pista, amb Carlitos movent Paul a voluntat, que era incapaç de contrarestar el reportori de cops que fins i tot va deixar veure també les primeres deixades efectives.
Contundència en el servei, connectant diversos aces, i perillós a la restada, Alcaraz no va deixar de pressionar i es va emportar també un tercer set en el qual va tornar a posar l’avantatge al seu favor ben aviat.
18 triomfs seguits
Va minimitzar errors, va augmentar encerts i va portar tot el seu arsenal a col·lació per posar rumb a quarts de final d’una manera que molt pocs podien esperar. Arrasar Tommy Paul són ja paraules majors i el murcià ho va fer com si cap lesió l’hagués frenat.
En el seu compte de victòries a Grand Slam són ja 18 de consecutives, fent créixer la que ja és des de fa dies la seva millor ratxa en els grans tornejos. Amb aquesta, es posa per cinquena vegada en els quarts de final de l’US Open.
Només McEnroe i Hewitt havien arrubat a tantes rondes de quarts a Nova York abans dels 24 anys, i Alcaraz també ho ha trencar. Continuen caient rècords malgrat tant temps fora de les pistes. Ara és favorit al títol a l’US Open, una cosa que era gairebé impensable a l’inici del torneig.
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