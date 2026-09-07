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AUTOMOBILISME

Antonelli enamora Itàlia amb una remuntada èpica

El líder del Mundial fa història al convertir-se en el primer guanyador italià a Monza des de 1966. Obté el triomf després d’escalar des de la 19a posició.

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Laura López Albiac

Kimi Antonelli va fer història ahir al GP d’Itàlia i va donar un cop gairebé definitiu al Mundial. Des del 1966, quan Ludovico Scarfiotti es va imposar amb Ferrari a Monza, cap pilot italià havia arribat tan lluny a casa. Ahir el jove de Bolonya va superar amb escreix qualsevol gesta prèvia, i va firmar una sensacional remuntada des de la 19a posició per emportar-se la victòria per davant de George Russell i Max Verstappen.

Els soferts tifosi afrontaven el cap de setmana amb un dilema tremend: Ferrari o Antonelli. La fe incondicional en la scuderia de Maranello o l’emergent promesa que lidera la fórmula 1 i que s’ha guanyat el cor del país. Ferrari va decebre i Kimi els ho va posar fàcil a l’hora d’escollir.

Va fer un autèntic recital, va enfonsar en la misèria Russell, al qual va caçar a falta de tres voltes i es va anotar el seu setè triomf de la temporada per arribar el pròxim cap de setmana a l’estrena del Madring amb mig títol a la butxaca. El seu company ja està a 66 punts i Hamilton, a 76.

Desenllaç previsible

Dijous, al box del seu equip, el van rebre a base de cops de pastís per celebrar el seu 20è aniversari. Antonelli feia broma amb tots, somrient, tot i que la processó anava per dins. Per primera vegada en dècades un italià arribava al gran premi de casa al capdavant del campionat. Però Mercedes, que es guia més per algoritmes que per emocions, el va condemnar a sortir al fons de la graella al decidir canviar la unitat de potència del seu cotxe. "Els nostres càlculs ens diuen que és el millor circuit per fer-ho", va dir Toto Wolff. No s’equivocava. Kimi va posar la resta a base de coratge i talent.

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