Bàsquet Girona: 30 anys de Corchiani abans d’una nova Lliga Catalana
El FIATC Girona debuta dijous contra l’iLERNA Lleida i divendres s’enfronta al Joventut en un torneig que l’antic CB Girona va guanyar el 1996 i el 2006
Fa trenta anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l’1 de setembre de 1996, al Nou Congost de Manresa, i calia arribar fins a l’últim segon per escriure una pàgina que encara avui forma part de la memòria esportiva de la ciutat. Chris Corchiani va penetrar davant Chichi Creus i va anotar sobre la botzina la cistella que donava al Valvi Girona la Lliga Catalana contra el TDK Manresa (61-62). Tres dècades després d’aquella nit, Girona torna aquesta setmana a disputar el primer títol oficial de la temporada.
Ho farà amb un club diferent, perquè aquell CB Girona, que va competir durant vint anys a l’ACB sota diferents denominacions comercials, va desaparèixer de l’elit l’estiu del 2008, ofegat pels problemes econòmics. L’actual Bàsquet Girona, fundat anys després i presidit per Marc Gasol, no és continuador jurídic d’aquella entitat. Però la història del bàsquet de la ciutat permet enllaçar inevitablement dues èpoques que aquesta setmana es troben a través de la Lliga Catalana.
El FIATC Girona debutarà dijous a les 18.30 hores al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona contra l’iLERNA Lleida i només 24 hores després, divendres també a les 18.30, s’enfrontarà a l’ASISA Joventut. Els tres equips formen el grup 2 de la competició i només el primer classificat obtindrà el bitllet per a la final de diumenge, a les 12 del migdia. A l’altra banda del quadre hi ha el vigent campió, el Kids&Us Manresa, el Barça i el MoraBanc Andorra.
Per al conjunt de Moncho Fernández, el torneig serà el primer examen competitiu de debò d’una temporada que arriba carregada de reptes. El FIATC ha començat la preparació amb una victòria contra el Cheshire Phoenix britànic (93-77) a Platja d’Aro i afrontarà la cita de Tarragona amb una plantilla profundament renovada i amb la incorporació d’última hora del base lituà Dominykas Stenionis, fitxat temporalment arran de la lesió d’Isaac Vázquez. Al davant hi haurà dos rivals ACB i, sobretot, la possibilitat de disputar el primer títol del curs abans que la Lliga Endesa comenci el dia 27 a Fontajau contra l’UCAM Múrcia.
Corchiani, en 23 segons
La Lliga Catalana té una significació especial en la història del bàsquet gironí. Aquell primer èxit del 1996 va arribar vuit anys després del debut del Valvi a l’ACB i en un moment en què el projecte intentava deixar enrere anys de patiment i havia estrenat el pavelló de Fontajau el 1993. Les dues primeres temporades a Fontajau havien acabat amb dramàtics play-out de permanència contra l’Osca i el Breogán. Fins aleshores, les grans celebracions havien estat per evitar el descens.
A Manresa tot va canviar. El Valvi de Trifon Poch, amb Pep Cargol, Darryl Middleton, Francesc Solana, Anthony Pelle, Gerard Darnés o David Sala, va convertir una final que semblava perduda en el primer trofeu important de la seva història. El TDK dominava per 61-60 quan, a falta de 23 segons, Corchiani va quedar-se la pilota de l’últim atac.
El base nord-americà, que havia passat per l’NBA abans d’arribar a Europa, va consumir els segons i va jugar-se una penetració davant Chichi Creus. La pilota va entrar quan faltava aproximadament un segon per acabar. 61-62. El Manresa ja no va tenir temps de reaccionar i els prop de 300 aficionats gironins que havien viatjat al Nou Congost van celebrar una fita inesperada. La festa continuaria aquella mateixa matinada a les antigues Carpes de la Devesa quan l’equip va tornar a Girona.
No era només una copa. El Valvi havia trencat una hegemonia pràcticament absoluta de Barça i Joventut, que s’havien repartit totes les edicions anteriors, i començava una etapa en què el club s’aniria consolidant a l’ACB. Arribarien el primer play-off pel títol, el 1999, les semifinals de la Copa Korac contra el Llemotges un any després i, ja en una altra dimensió econòmica, l’etapa Akasvayu.
El segon títol, deu anys després
Precisament deu anys després de Corchiani, Girona va tornar a guanyar la Lliga Catalana. Va ser el 17 de setembre del 2006 a Fontajau, quan l’Akasvayu Girona de Svetislav Pesic va atropellar el Winterthur Barça a la final (73-51). Arriel McDonald en va ser l’MVP i en aquell equip hi havia, entre d’altres, Marc Gasol, Fernando San Emeterio, Raül López i Darryl Middleton. Aquella temporada acabaria amb el gran títol de la història del desaparegut club, la FIBA EuroCup del 2007.
Són, fins avui, les dues úniques Lligues Catalanes ACB guanyades per un equip de Girona: 1996 i 2006. L’Akasvayu encara disputaria la final del 2007, que va perdre contra el Joventut, abans que la desaparició del club trenqués aquella història.
L’actual Bàsquet Girona encara no ha pogut afegir el seu nom al palmarès. Des que va arribar a l’ACB ha disputat diverses edicions del torneig, però sense arribar a aixecar-lo. La temporada passada va quedar especialment a prop de la final: va superar el Manresa per 89-90, però necessitava fer-ho per més diferència i l’average va donar la classificació als bagencs, que després acabarien proclamant-se campions.
Ara hi torna. Trenta anys i pocs dies després d’aquella penetració de Corchiani al Nou Congost, un altre equip, una altra entitat i una altra generació de jugadors intentaran que Girona torni a tenir alguna cosa per celebrar a la Lliga Catalana. Fa vint anys que la copa no ve cap a Fontajau.
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