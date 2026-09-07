LES REACCIONS de mestalla
Flick només lamenta que l’equip no hagi estalviat "energia"
El tècnic va veure un partit "gairebé perfecte", però hauria preferit "més control". Pedri admet que no veu la necessitat de fitxar un ‘nou’.
Joan Domènech
"De gols no ens en faltaran", va dir Pedri després del València-Barça, quan ja era una evidència que l’equip va sobrat de pólvora, amb 17 gols en quatre jornades, i el mateix Pedri hi havia contribuït. "La gent desitjava un davanter que marqués 40 gols, però tenim gent de qualitat a dalt", va afegir. Fins a 25 ocasions van fabricar els blaugranes a Mestalla, que van començar tebis a Elx (11, amb el primer 0-5), el doble davant l’Athletic (22, per al 2-0) i les 26 contra el Rayo (5-2).
"Necessitàvem un nou, res ha canviat", va rebatre Flick a Pedri, malgrat que els números s’entossudeixen a portar-li la contrària. L’entrenador va respondre als cànons: va llançar aigua al vi per contenir l’eufòria. L’equip acabava de salvar una visita habitualment hostil, va sobreviure a un sol abrasador i va sumar la tercera golejada per cinc gols. El tècnic va veure una actuació "fantàstica" dels seus futbolistes, però es va queixar d’un excés d’ambició amb el partit resolt.
"Per mi l’important són els tres punts", va anunciar, i a partir d’aquesta tesi va venir el lament, més que la crítica. "No sé si és necessari amb el 0-5 atacar, atacar i atacar, o tenir més control en el partit. Hi haurà molts partits i això va d’energia i de guardar energia", va argumentar el tècnic per justificar el però. Segurament va pensar en l’estrena de la Champions contra el Feyenoord. L’adversatiu era feble. Flick va reconèixer que el Barça havia rubricat "un partit gairebé perfecte".
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