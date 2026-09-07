FUTBOL
Mbappé: «¿Només jo i Vinícius hem de millorar en defensa?»
El davanter francès es va defensar de les crítiques que l’assenyalen per la seva falta de sintonia amb el brasiler: «Sé que és el que ven i entenc que els periodistes facin aquestes anàlisis. També podria fer-me el tonto i dir que jo marco més gols i que els altres haurien de millorar en això»
Fermín de la Calle
El Reial Madrid s’estrena aquest dimarts a la Champions 2026-27 que disputarà la final a Madrid, a l’estadi Metropolitano. L’arrencada de la competició dels blancs serà davant l’Inter de Milà al Santiago Bernabéu. I per a aquesta estrena Kylian Mbappé ha volgut donar la cara en la roda de premsa prèvia al partit acompanyant el seu nou tècnic, José Mourinho. El francès va arrencar parlant sobre del partit contra l’Inter: «Estem contents de tornar a jugar la Champions. Comencem a casa i això és una motivació més. És un partit exigent, però és la Champions i ens agrada molt jugar-la».
Kylian va analitzar les crítiques sobre la seva falta de sintonia amb Vinícius: «És una opinió dels milions d’opinions que hi ha sobre el Reial Madrid, el club més gran del món. No puc controlar tot el que es diu, Vinícius i jo tenim el mateix objectiu, que és guanyar títols. I no podem controlar l’opinió de la gent. Escoltem, intentem millorar i anar endavant. Jo tinc una visió més llarga i miro els onze. No estic pendent d’això ni en trauré tres del col·lectiu. Sé que és el que ven i entenc que facin aquestes anàlisis els periodistes. Però jo penso en els onze perquè això és el que farà que guanyem els títols». I preguntat per la seva falta d’actitud defensiva, el francès es va mostrar més aspre: «Només jo i Vinícius hem de millorar en defensa? No ho sé, és clar que hem de millorar. És natural que vulguem millorar com a jugadors que som. Jo puc jugar a fer-me el tonto i dir que marco més gols que ells i ells han de millorar en això. Però està clar que jo i tots els jugadors hem de millorar per ajudar en defensa».
El davanter també es va referir a les seves opcions de guanyar la Pilota d’Or: «Jo sempre em considero el millor del futbol. Però és una cosa que és personal. Tothom no ha de pensar com jo. És un bon any per guanyar-lo, però són els periodistes els que votaran. Quan jugues per al millor equip del món, el Reial Madrid, la gent t’associa als premis. Molts em parlen de la Pilota d’Or i és un premi que és molt positiu. Jo he fet molta història aquest estiu al Mundial, però ja veurem. Queda molt temps i la gent té llibertat per votar qui vulgui». Sobre si prefereix fer menys gols i guanyar títols també va respondre de forma categòrica: «Jo compro fer 30 gols amb títols. Però és un debat absurd si arribo a 40 o no. Si en marco 40 i estem lluitant per la Lliga, la Champions o la Copa, ¿he de parar de fer gols? No pararé de fer gols perquè sempre vull fer gols i guanyar títols. Per a mi no és un debat perquè vull fer gols i vull guanyar títols».
Sobre el canvi de l’ambient al vestidor, Mbappé va respondre també a la defensiva: «És difícil respondre una pregunta que arrenca amb ‘es diu…’. El que Mourinho porta ara és el que ha portat tota la seva carrera. Sap guanyar, sap tenir un grup al voltant i sap motivar tot un club per anar en la mateixa direcció i guanyar els partits. ¿Què significa una millora al vestidor? És igual que l’any passat, només que hi ha un entrenador diferent. Preparem de la millor manera possible. Hem perdut amb el Betis, però hem jugat bé. Només hem fallat a l’hora de fer gols i és responsabilitat meva. Hem de millorar».
El davanter va acabar analitzant el Mundial amb França i els seus rols al Reial Madrid i a la selecció: «No guanyar el Mundial per a nosaltres va ser difícil, però jo he perdut una final del Mundial i de Champions. No obstant, va ser una competició positiva per connectar amb el país per la imatge i l’energia de l’equip. Sempre tenim gana. El dia que no tens gana és el dia de retirar-se». I respecte al seu rol en la selecció i al Madrid va comentar: «Jo tinc dues posicions diferents en la selecció i en el Reial Madrid. Allà he de fer el pas endavant perquè soc el capità, aquí no ho soc. Però vull millorar com a jugador i això val per a tots dos. M’agrada millorar la percepció del joc, la gestió de les emocions, com adaptar-nos a cada situació del partit… I això és una feina que arriba amb l’experiència i que jo treballo en el dia a dia».
Mourinho: «Anomenar els meus jugadors naïf va ser una constatació, no una crítica»
José Mourinho va obrir la roda de premsa parlant de la seva tornada a la Champions amb el Reial Madrid i del partit que espera: «Vull guanyar. No vull jugar bé com vam jugar amb el Betis i perdre. Vull guanyar. L’objectiu és classificar-nos en aquests vuit partits. Penso en un partit únic, no penso en els altres set partits».
Sobre la derrota a Sevilla va comentar que «he vist els jugadors morts al vestidor després del partit, bastant recuperats diumenge i avui perfectament normals, i després d’analitzar el partit cada vegada tenim més la convicció d’haver fet un bon partit i que els gols fallats són una cosa anormal. Jugarem, competirem i volem guanyar». El portuguès també va parlar de la seva experiència a la Champions al Bernabéu: «Aquí he guanyat una Champions, he perdut una semifinal per penals. He tingut el millor i el pitjor. Però no penso en això. Penso que soc entrenador del Reial Madrid i que juguem un partit de Champions que no és decisiu, però és un partit que es juga i cada punt és important. Crec que tots dos ens classificarem».
També va voler aclarir per què havia dit als seus jugadors naïf per la seva ingenuïtat davant del Betis: «És una qüestió cultural. Potser he sigut malinterpretat. Ha sigut una constatació, no una crítica. Demà ho entendràs». Respecte als canvis al migcamp va ser categòric: «No comentaré. L’algoritme del calendari ha triat jugar aquest partit sota aquestes condicions. Tenim tres, quatre o cinc opcions, però no et diré res».
El Reial Madrid s’enfronta a l’Inter, un equip amb el qual Mourinho va guanyar la Champions al Bernabéu, i el lusità en va parlar: «Durant el partit és un partit més, després del partit sí que hi ha alguna cosa emocional. En aquest moment és un partit normal, a l’Inter em veuen com un amic, és clar. Abans i després, però no durant, és la naturalesa del futbol. Serà un plaer veure persones i gent que recolza l’Inter. Chivu és un dels meus, l’estimo molt i estic encantat que li vagin bé les coses. Li faré una abraçada abans i després, però durant el partit vull guanyar».
Mourinho també va voler separar la seva primera etapa d’aquesta segona: «En el Reial Madrid són dos períodes diferents. Vaig tancar la meva feina al Reial Madrid el 2013, vam guanyar el que vam guanyar i perdut el que vam perdre. I això d’ara no té res a veure amb el passat. Són dos moments diferents de la història del Reial Madrid, però a mi no em canvia la manera de pensar. Òbviament, tinc il·lusió per guanyar la Champions amb el Reial Madrid, però separat del context de la meva primera etapa». I va parlar del club que s’ha trobat en aquesta segona etapa: «He trobat un club que sempre és el Reial Madrid. I això és el que puc dir. Ha tingut una temporada molt complicada, quan passa això hi ha moltes coses a millorar i una d’aquestes coses és treballar amb una estabilitat. Sempre volem guanyar».
I va acabar repassant el que va passar amb l’àrbitre a Sevilla contra el Betis: «No vull parlar del criteri arbitral. Perdona’m, perquè m’escaparé de la teva pregunta. Respondré d’una altra manera. Però com que aquesta pregunta no m’ha arribat, ho dic: hem perdut amb el Betis. Ho hem fet perquè no hem traduïm en gols la producció ofensiva. Punt. Però el penal… ¿Per què no va ser repetit? Doncs perquè el VAR no coneix el reglament… o perquè no ha volgut. Aquesta és una qüestió que m’agradaria que la gent responsable pogués respondre. ¿Per què? Si el VAR no ho va fer repetir per desconeixement del reglament, s’ha d’anar a casa i deixar-ho. Si no va manar repetir-ho perquè no va voler, és encara pitjor. I després ve una altra pitjor: si no sabia el reglament, per què no ha cridat a l’àrbitre per veure-ho al monitor. Una mica estrany. Jo vull anar en la direcció de l’honestedat i pensar que ell no sabia que era dins. Prefereixo anar en aquesta direcció. Però si aquest és el cas, no ho pot fer l’àrbitre, ho ha de fer el VAR. Perquè en unes setmanes o mesos, si passa una cosa igual, es repetirà. I vull deixar clar que no vam perdre per això, perquè podíem fins i tot fallar la repetició. Però com a entrenador del Reial Madrid i de futbol, m’agradaria saber per què no s’ha repetit el missatge. Que em respongués la gent amb responsabilitat. L’altra cosa en aquest partit que no té a veure és per què el capità del Reial Madrid veu la groga. Quan Vinícius es dirigeix a l’àrbitre i abans d’arribar veu la cartolina, m’agradaria saber per quin motiu. Per què ens diuen sempre que el capità té el dret d’acostar-se a l’àrbitre educadament per demanar alguna explicació. Perdona per utilitzar la teva pregunta, però volia comentar aquesta decisió».
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