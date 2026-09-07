EL PARTIT DE L’RCDE STADIUM
L’Espanyol rescata un punt en un partit polèmic
Un gol de Marcos Fernández en l’últim sospir evita la derrota de l’equip periquito, que va jugar amb un més contra el Sevilla des del minut 55.
Raúl Paniagua
Manolo González no va poder celebrar amb un triomf el seu partit oficial número 100 amb l’Espanyol. Va haver de conformar-se amb un empat en l’últim sospir gràcies a un gol de Marcos Fernández al minut 98 (1-1). Va evitar, almenys, la derrota el conjunt periquito en un pols marcat per la polèmica. L’àrbitre Sesma Espinosa, tan desastrós com el seu ajudant en el VAR Trujillo Suárez, va trasbalsar els dos conjunts. El Sevilla es va quedar amb 10 al minut 55 per una injusta expulsió de Sangante, compensada amb el gol anul·lat a El Hilali en una altra decisió surrealista. Stassin va avançar els visitants culminant un servei de banda i Marcos va segellar les taules finals.
Molt ha canviat la vida a l’Espanyol des d’aquell 12 de març del 2024, quan Manolo va assumir les regnes de l’equip procedent del filial. Va substituir Ramis com a solució d’urgència a Segona. Va aconseguir l’ascens i va complir el seu primer objectiu. Després van seguir dues permanències. Dos anys i mig després, ha canviat l’amo (al capdavant hi ha Alan Pace), el director esportiu (ara Monchi) i gairebé tota la plantilla, però el cap de la banqueta continua sent ell, amb la mateixa il·lusió i les mateixes emprenyades i celebracions que el primer dia.
En el seu partit 100 va apostar per dos canvis en l’onze. Cabrera va recuperar el seu lloc en la defensa en comptes de Drkusic després d’haver complert la sanció que arrossegava del curs passat, mentre Moscardo va desbancar Urko. Necessitava reaccionar l’Espanyol després de les dues últimes derrotes i va tenir un inici esperançador, amb una falta perillosa llançada per Javi Hernández que va desviar amb bastantes dificultats Vlachodio (minut 3).
No hi va haver gaire més destacable en un primer temps molt igualat, en el qual amb prou feines es van generar ocasions. Esperaven alguna cosa més els 30.000 periquitos que van assistir al xoc, però el guió va seguir molt pla fins a la primera jugada clau. Una passada en profunditat a Roberto va acabar amb la vermella a Sangante en una acció polèmica (minut 55). El central va tocar la pilota abans de fer caure l’ariet periquito, però el VAR va mantenir la decisió i el Sevilla es va quedar amb 10 amb més de mitja hora al davant.
Debut de Bryan Zaragoza
No va trigar a aprofitar la superioritat numèrica l’Espanyol, que es va avançar amb un gol d’Omar El Hilali, anul·lat posteriorment pel VAR per un fora de joc posicional de Marcos que podia obstaculitzar el defensa Castrín. ¿La llei de la compensació? Probablement sí. Semblava un gol clar, de tota manera.
De l’1-O va poder passar-se perfectament al 0-1, però Dmitrovic va desbaratar una bona ocasió de Stassin. Manolo es va llançar a buscar la victòria i va apostar pel debut de Bryan Zaragoza, però el xoc encara oferiria emocions per a tots els gustos. Una sacada de banda prolongada per Urko va acabar amb el gol de Stassin (minut 85), que deixava noquejats els periquitos. Va ser un cop dur, però l’Espanyol no es va arronsar, Cornellà va pressionar i Marcos va fer justícia. Va rematar amb l’espatlla al travesser i va aprofitar el rebuig per rescatar un punt.
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El Consell Comarcal de la Garrotxa reconeix que els preocupa 'moltíssim' que la variant d'Olot s'encalli als tribunals
- ‘Futbol en català’ fa 50 anys amb Puyal, el seu creador, en parador desconegut
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- El Girona guanya a Molinón al ritme d’Asprilla i Carles Pérez (0-2)
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- Subhasta de pisos i immobles procedents d'herències sense testament a Palamós i Palafrugell i altres punts de Catalunya: 'El que es recapti revertirà a la societat