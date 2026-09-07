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MOTOR

Toni Bou continua fent història i guanya el 40è mundial de trial

Toni Bou, una autèntica llegenda

Toni Bou, una autèntica llegenda / SPORT.es

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El Periódico

Barcelona

El pilot espanyol Toni Bou (Repsol Honda) va sumar ahir a Zelhem (Països Baixos) el quarantè títol de campió del món de trial, dels quals 20 són a l’aire lliure i 20 de XTrial, va guanyar la cursa final amb un temps de 2:06.46 i va sumar 20 punts, davant de Jaime Busto, segon, i Gabriel Marcelli, tercer.

Bou, segons va destacar el seu equip, aconsegueix un rècord sense precedents en aquesta categoria del motociclisme internacional. Des que va guanyar els dos primers títols el 2007 en la primera temporada amb Repsol, no ha deixat de sumar triomfs.

Vint temporades i quaranta campionats després, el de Piera continua invicte. En el Campionat del Món de X-Trial, el pilot del Repsol Honda HRC acumula 99 victòries i 117 podis en 129 participacions. A l’aire lliure, els seus registres també són excepcionals: 175 victòries i 234 podis en 290 participacions, unes xifres que reflecteixen la magnitud d’un palmarès únic.

El títol va arribar en la prova dels Països Baixos, on dissabte va guanyar les dues curses disputades, de manera que va sumar 40 punts i es va quedar a 8 del títol. Ahir es va imposar en l’última cursa i va sumar vint punts més. El podi el van completar Busto, amb 2:02.42 i 17 punts, i el tercer va ser el seu company d’equip Marcelli, amb 2:08.49 i 15 punts.

"És més que un somni"

A 39 anys, el pilot català torna a ampliar uns registres que ja l’havien convertit en el pilot més premiat de la història del motociclisme. Aquest curs, a més, va haver de superar una lesió a l’espatlla.

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"Vint anys seguits guanyant és una cosa que no puc explicar ni tan sols jo. És més que un somni, perquè un esportista no sol tenir l’oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i al millor equip. Soc superfeliç i continuo disfrutant, que és el més important", va reflexionar Bou.

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