LA CHAMPIONS
Lamine Yamal i la campanya per a la Pilota d’Or: «No suplicaré que me’l donin a mi»
El davanter del Barça es considera un dels favorits al trofeu perquè ha fet «un gran any amb el Barça i amb la selecció»
Joan Domènech
El dia de les nominacions a la Pilota d’Or van sortir a parlar Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé i Lamine Yamal. Cadascú des de la tribuna del seu club. Els mèrits contrets seran el factor determinant perquè puguin alçar-se amb el preuat trofeu individual, però mai sobra la presència mediàtica per impulsar les seves opcions.
Dos doblets seguits i l’elecció de cinquè capità eleven Lamine Yamal al màxim nivell informatiu, però hi planava la campanya per la Pilota d’Or perquè inaugurés una altra campanya, molt més important i col·lectiva, que és la Champions.
«No em posaré a suplicar perquè em donin a mi la Pilota d’Or», assegurava Lamine Yamal, que prefereix emparar-se en els fets i no en les paraules. La seva candidatura se sosté per si mateixa. «Tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any amb el Barça i amb la selecció», admetia, i incidia més en els títols (la Lliga i el Mundial) que en la seva aportació individual. Que també va ser remarcable.
Lamine Yamal va ser segon l’any passat, per darrere de Dembélé, mentre que Mbappé reivindica per a ell el guardó. Va ser setè el 2025, però no va conquerir cap títol: segon en la Lliga i quart en el Mundial. Dilluns va afirmar que ell mereix ser el vencedor pels gols que va marcar en el Mundial.
La campanya francesa
El davanter blaugrana entén que no ha de participar en «la campanya» que sembla encetada pels futbolistes francesos. «Sempre els he guanyat», va apuntar en referència als triomfs d’Espanya contra França en l’Eurocopa i en el Mundial. Lamine Yamal se sent més «orgullós» que reivindicatiu, i no va dubtar a expressar-se agraït als «companys» del Barça i d’Espanya, que en la seva immensa majoria són els mateixos. A Mbappé també li passa la mà per la cara en els duels Barça-Madrid.
El nom de Vinícius ja ni apareix, emblema com sembla ser el brasiler de la desesperació del Madrid en veure l’arrencada del Barça, que ja l’avantatja en tres punts. Des del Bernabéu s’emet el soroll habitual que pretén distorsionar el que passa sobre el terreny de joc.
Córrer per guanyar
«Si fa dos anys que no guanyen és el seu problema», va dir Lamine Yamal, tan indiferent als problemes aliens com a les crítiques que afecten les seves principals estrelles. Mbappé es va sentir assenyalat per no pressionar ni córrer en les tasques defensives. «Només cal veure com corren els equips que han guanyat títols», suggeria a partir de l’exemple que donen el París Saint-Germain i el mateix Barça, «on corren tots». «A vegades jo em despisto una miqueta, però després torno a córrer, perquè si no corres perdràs», va dir fent broma en aquesta al·lusió al seu homòleg blanc.
Ell accepta el sacrifici perquè Flick no tingui motius per substituir-lo. De Lamine també se’n destaquen les males cares quan el canvien. De jugar, juga sempre. «A Elx estava molt cansat, estàvem a 40 graus», va replicar sobre els vídeos que se’n van fer, enfadat a la banqueta.
«¿Com no he d’estar feliç, després de guanyar el Mundial i de fer les vacances de la meva vida? Continuo igual que sempre; en cap moment he estat tan feliç com ara», va exposar el cinquè capità, honrat per l’elecció dels seus companys i sentint-se amb una dosi addicional de responsabilitat als 19 anys.
«¿Com no he d’estar feliç, després de guanyar el Mundial i de fer-me les vacances de la meva vida? En cap moment he estat tan feliç com ara»
El jove davanter blaugrana no pensa tant en la Pilota d’Or com en la Champions. «No hi ha cap motivació millor que la Champions sigui l’únic títol que et quedi per guanyar», és l’argument amb què espera la primera cita del torneig contra el Feyenoord. El nom de l’equip neerlandès no va aparèixer en la roda de premsa de Lamine Yamal ni en la de Hansi Flick.
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