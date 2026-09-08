ELS COMPTES blaugranes
El Barça tanca amb pèrdues per tercer any consecutiu
Laporta presentarà als compromissaris un rècord de facturació que supera per primera vegada els mil milions d’euros, però un balanç negatiu de 18.
Albert Guasch
El FC Barcelona ha donat a conèixer als socis els números que s’han d’aprovar a l’Assemblea de Compromissaris del dia 19. Tot i que el club, com correspon a qualsevol empresa sota escrutini públic, mira de dissimular divulgant unes conclusions positives, en realitat la memòria llança números vermells en l’exercici. Es tracta del tercer any consecutiu que es dona aquesta situació.
En la temporada 23-24, després d’uns comptes recalculats a la força, les pèrdues van ser de 180 milions; en la 24-25, de 17, i en la 25-26, el saldo negatiu que hauran d’avalar els socis en la pròxima assemblea arriba als 18 milions. Un total de 215 de gestió deficitària en tres cursos. La segona etapa de Joan Laporta al Barça, des de l’exercici 2020-21, llança un total de -248 milions.
La perenne eufòria oficialista sobre la recuperació del FC Barcelona no sempre coincideix amb les dades. El relat sempre és més alegre. El club va avançar fa uns dies un balanç positiu de la gestió ordinària sense precisar-ne la xifra. En la documentació traslladada ahir als socis s’especifica que amb prou feines és de 200.000 euros.
No obstant, un cop inclosos els imports extraordinaris i els impostos, el resultat net és negatiu en 18 milions d’euros. En altres èpoques hauria suposat l’obligació de dimitir de la junta directiva, però l’article 67 dels estatuts del club, que impedeix pèrdues en dues campanyes consecutives, està suspès.
Fortalesa de la marca
No tot és dolent en el balanç. Ni de bon tros. En la memòria de la temporada 25-26 hi ha notícies molt bones. L’ebitda ordinari és de 140 milions en positiu, cosa que emet un missatge de credibilitat en el sector financer. Els ingressos d’explotació pugen a 1.060 milions d’euros, un augment considerable respecte a la temporada anterior, que va ser de 994. És una xifra rècord, la primera vegada que se superen els simbòlics mil milions, tot i que hagi conclòs una mica per sota dels 1.075 pressupostats. Demostra la fortalesa de la marca Barça i la seva capacitat comercial.
En aquest sentit, els ingressos per patrocinis han escalat fins als 265 milions, cinc més que en l’exercici anterior. El Barça Licensing and Merchandising ha facturat 208 milions, 40 més que en la campanya 2024-25. En ticketing, passis vip i visites al museu s’ha aconseguit un increment de 50 milions. I pel que fa a traspassos es van ingressar 43 milions, d’Ansu Fati, Pau Víctor, Dro, Virgili i un percentatge de revenda de Trincao.
Per a la temporada actual, la 26-27, es preveuen 1.195 milions d’ingressos d’explotació. Això també ho haurà d’aprovar l’assemblea, que tornarà a ser telemàtica, com ja té acostumats als socis aquesta junta. La normalització de l’anomalia.
300 milions per a les obres
Resulta significativa la pèrdua progressiva de valor de Barça Studios, ara anomenada Barça Produccions, i que ha impactat de manera significativa en el balanç dels comptes dels últims anys. Un forat negre. D’una valoració inicial de 400 milions, l’exercici anterior es va rebaixar a 178, amb una participació del club del 53,4%. Ara es deprecia encara més, fins als 116 milions, i augmenta el tros pertanyent a l’entitat blaugrana fins al 61,14%, i dona validesa a les advertències de l’auditor l’any passat sobre la sobrevaloració de l’empresa, que no acaba d’arrencar com es preveia.
El Barça va augmentar la campanya anterior un 7% la massa salarial esportiva, bàsicament per la renovació dels contractes de les estrelles del primer equip. En l’actual, la despesa salarial és d’un 53% del pressupost, és a dir, 636 milions. És un percentatge molt saludable i una de les grans correccions que ha fet la gestió de Laporta respecte al passat.
Durant la temporada 2025-26 s’han començat a pagar els interessos de l’estructura de finançament de l’Espai Barça, cosa que ha suposat un impacte en la despesa financera i en la tresoreria del club.
Segons s’explicita en la memòria, l’endeutament brut se situa a 30 de juny del 2026 en 910 milions d’euros, amb un increment de 43 milions respecte a l’exercici anterior. D’aquest import, 597 milions d’euros corresponen a deute amb entitats de crèdit i emissions de bons, mentre que 167 milions corresponen a deutes amb clubs per fitxatges de jugadors. Aquí queden fora totes les obligacions contretes per la reforma del Camp Nou. El patrimoni net del club se situa en -168 milions.
En aquest sentit, en la memòria es resol un dels misteris dels últims dies. Fa referència a l’ampliació del deute per completar el nou estadi. Es parlava de 500 milions. Al final en seran menys. Seran 300 milions, que se sumen als 1.475 demanats inicialment.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Els API diuen que moltes immobiliàries de Girona no publiquen els pisos de lloguer a plataformes per evitar el col·lapse
- Albiol té empadronades 345 persones a l’alberg per a sensesostre de Badalona que va tancar el 2024
- Quins Pebrots, l'epicentre del picant a l'Empordà: “A les visites, comencen plorant i acaben rient”
- Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Alerta: Els quatre peixos que convé evitar per l’alt contingut en mercuri, segons l’AESAN
- Relleu a la Fundació GironaEst: «Cal actuar des de dins del barri»