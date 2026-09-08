LA LLIGA DE CAMPIONS
La Champions arriba amb Mbappé enfadat i Mourinho susceptible
Els blancs s’estrenen contra l’Inter al Bernabéu mentre el tècnic parla d’àrbitres i Kylian es revolta davant la premsa: "¿Només jo i Vinícius hem de millorar en defensa?".
Fermín de la Calle
Potser per l’arrencada de la Champions o potser per la primera derrota del Reial Madrid aquesta temporada, però aquest dilluns la sala de premsa de Valdebebas va rebre la visita d’un convidat dels que surt en comptades ocasions durant l’any als micròfons. Kylian Mbappé, l’home que va batre el rècord de gols al Mundial. O Kylian Mbappé, l’home que va fallar a Sevilla el penal i unes quantes ocasions que li van costar el partit contra el Betis. Per una raó o altra, el francès va decidir asseure’s davant els mitjans i a l’inici de curs, i va oferir el perfil més aspre que se li recorda en les tres temporades que inicia com a jugador blanc.
El francès és un futbolista amb discurs. Argumenta, justifica i sempre es posiciona. Però aquesta vegada va respondre a les preguntes interpel·lant els periodistes directament, tornant els cops amb repreguntes tan verinoses com les qüestions que rebia: "¿Només jo i Vinícius hem de millorar en defensa?... Es diu, es diu, ¿es diu de qui?... ¿Què significa una millora al vestidor? ¿Tu tens el sentiment que no estava bé l’any passat?... ¿Quan arribi a 40 gols, paro de marcar perquè la gent tingui raó...?". El Kylian més àcid va ser un frontó i va tornar cada pregunta deixant entreveure un malestar que només va apaivagar en certa manera quan se li va preguntar per la Pilota d’Or.
La relació amb Vini
No obstant, dins d’aquesta incomoditat va destacar la fredor amb què va despatxar tot el que feia referència a la seva relació amb Vinícius i al seu estatus al Reial Madrid. Sobre el brasiler el més càlid que va advertir va ser que "nosaltres tenim el mateix objectiu: fer que el Reial Madrid guanyi partits i títols". Ni una picada d’ullet ni un gest còmplice amb l’home que llueix el braçal. Detall aquest que no és menor, sobretot perquè minuts després Mbappé va deixar molt clar que "a França soc el capità; al Reial Madrid, no". No ho és i amb una categòrica resposta va deixar clar que aquesta responsabilitat no descansa sobre ell.
L’ambient està enrarit al vestidor, per més que s’insisteixi als canals del club i mitjans afins a filtrar el contrari. Fins i tot Mourinho, que va aguantar en mode zen fins a l’última pregunta de la seva intervenció, prèvia a Mbappé en contra de l’habitual a la Champions, va ensenyar les dents al parlar de l’arbitratge a Sevilla responent a una pregunta que no tenia res a veure amb això.
El regal d’un aspersor
El lusità va recuperar els ¿per què? i la seva intervenció va acabar de manera surrealista amb un personatge regalant-li un aspersor. Aleshores José, que va respondre preguntes en espanyol, italià, portuguès i anglès, ja havia deixat un titular a mode d’advertència. "Anomenar els meus jugadors naïfs va ser una constatació no una crítica. Demà ho entendràs", va interpel·lar al periodista.
El Reial Madrid s’enfronta a l’Inter, un rival amb pedigrí, amb un forat al mig camp. El que va deixar el fitxatge frustrat de Rodri, l’absència del qual ha fet que Mourinho posés pegats en la pretemporada entregant la batuta a Arda Guler i Bernardo Silva. Però cap dels dos hi serà per sanció, tampoc Camavinga. Així que el tècnic considera alternatives conservadores (Valverde i Tchoumeni al doble pivot), conjunturals (Bellingham o Brahim reciclats en aquest rol), creatives (Trent al doble pivot) i arriscades (el jove Sergio Martínez). No va dir cap paraula comprometedora sobre això i vigila amb zel les filtracions del vestidor perquè no vol donar pistes a l’Inter de Chivu, al qual va dirigir com a jugador.
L’Inter desembarca al Bernabéu ple de confiança després de coronar una èpica remuntada (3-2) contra el Nàpols a San Siro, havent-se vist 0-2 a l’inici de la segona part. Lautaro Martínez va obrir i va tancar la gesta marcant en el minut 56 i en l’afegit, a la qual cosa es va sumar un altre gol de Marcus Thuram. Així que els nerazzurri arriben amb l’ullal afilat. Fa olor de Champions, fa una olor estranya.
CHAMPIONS LEAGUE
Primera jornada
AEK Atenes-LASK.............................................................................Avui, 18.45 h
Bruges-Aston Villa.............................................................................Avui, 18.45 h
Dortmund-Vila-real......................................................................,......Avui, 21.00 h
Lilla-Betis............................................................................................Avui, 21.00 h
Porto-Manchester City...................................................................... Avui, 21.00 h
Reial Madrid-Inter...............................................................................Avui, 21.00 h
FC Barcelona-Feyenoord.................................................................Demà, 18.45 h
Stuttgart-Viking................................................................................Demà, 18.45 h
Liverpool-Atlètic...............................................................................Demà, 21.00 h
Nàpols-Arsenal.................................................................................Demà, 21.00 h
PSG-Slovan Bratislava......................................................................Demà, 21.00 h
Sporting-Galatasaray........................................................................Demà, 21.00 h
Fenerbahce-Roma............................................................................Dijous, 18.45 h
PSV-Xakhtar......................................................................................Dijous, 18.45 h
Bayern-Bodo/Glimt...........................................................................Dijous, 21.00 h
Como-Leipzig....................................................................................Dijous, 21.00 h
Manchester United-Sabah................................................................Dijous, 21.00 h
Slavia Praga-Lens..............................................................................Dijous, 21.00 h
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