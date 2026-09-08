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Cubarsí opta a la Pilota d'Or i al premi al millor jove talent

El central gironí serà protagonista a la gala de France Football després de firmar una temporada extraordinària

Cubarsí disputa una pilota amb Arnau a Mestalla.

Cubarsí disputa una pilota amb Arnau a Mestalla. / Kai Forsterling/EFE

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Redacció

Redacció

Girona

Pau Cubarsí opta a la Pilota d'Or 2026 després de firmar una temporada extraordinària amb el Barça, destacant el títol de Lliga, i amb la selecció espanyola al Mundial, on després de guanyar la final contra l'Argentina va rebre el premi individual al millor jugador jove. El central d'Estanyol serà protagonista a la cerimònia que organitza France Football i que se celebrarà el proper 26 d'octubre per primera vegada a Londres, ja que també ha estat nominat al guardó al millor jove talent.

En la 70a edició del premi més prestigiós i distingit del món del futbol, el defensa blaugrana comparteix llista amb futbolistes com Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Rodri, Erling Haaland, Harry Kane, Marc Cucurella, Jude Bellingham o Lautaro Martínez.

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