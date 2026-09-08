David Gómez, l’últim èxit de l’Escala al futbol professional
El migcampista farnesenc ha estat traspassat al Parma per incorporar-se, de moment, a l’equip sub-18
David Gurillo va fer-lo debutar amb al primer equip el curs passat
L’Escala s’està acostumant a acomiadar-se de futbolistes que decideixen fer un pas endavant en la seva carrera. És llei de vida; una de les conseqüències de la consolidació del primer equip a Tercera RFEF. Aquest passat dimarts, el club altempordanès va anunciar oficialment el traspàs de David Gómez al Parma Calcio 1913. «Celebrem i ens enorgulleix veure com un jove jugador del club té l’oportunitat de continuar el seu creixement en un club històric del futbol italià», es destacava en el comunicat. El migcampista de Santa Coloma de Farners, de 17 anys, ha fet el salt al Parma per incorporar-se, de moment, a l’equip sub-18, després d’haver superat satisfactòriament les proves que va realitzar al final de la temporada passada i haver entrenat també amb la Juventus de Torí.
«Per nosaltres és un orgull que jugadors que creixen al club, ja sigui una temporada com en David o d’altres que en portin moltes més, puguin fer aquest pas. Aquí, a l’Escala, els ajudem a créixer i a millorar i intentem que tinguin un context que sigui el més professional possible, sobretot en l’etapa de juvenils i primer equip, perquè puguin anar cap amunt», assegura David Gurillo. Darrerament, l’entrenador i director esportiu anxover ha vist marxar i triomfar a Izan González (Girona), Hudson David (Sabadell), Youssef Zayzoun i Adri Expósito (Europa)... «Tenim diferents futbolistes que han anat creixent amb nosaltres al primer equip i ara estan en categories superiors. També de la base, els quals actualment estan en planters de nivell com en Jordi Font al Girona», subratlla.
Un missatge a Instagram
Sense imaginar-s’ho, el futur de David Gómez va canviar radicalment quan el curs passat va enviar-li un missatge a Gurillo a través d’Instagram. «L’any passat va contactar amb mi per dir-me que li agradaria jugar a Preferent», revela. El tècnic coneixia el farnesenc de l’etapa al Girona, on també era el coordinador de futbol 7, i no va dubtar a l’hora de donar-li l’oportunitat. «Era un jugador que coneixia i sabia del seu talent. Havíem coincidit al Girona. Sempre ha tingut molt bona relació amb la pilota i molt bona comprensió del joc, però va acabar sortint del club per un tema físic. Li va costar fer el canvi en l’etapa d’infantil a cadet, era massa petit», apunta.
Dit i fet. Gurillo va enviar David Gómez «a entrenar una setmana amb el juvenil de Preferent per saber si podia estar en plantilla i amb només una o dues sessions ja vam veure que estava sobradament capacitat. Havia fet un canvi físic important i el seu talent seguia sent diferencial, molt per sobre dels seus companys». De mica en mica, el migcampista «va anar entrant en dinàmica del primer equip fins que el vam veure totalment adaptat. Els jugadors també van confiar molt en ell perquè li veien un potencial molt gran i vam creure que un cop cent per cent integrat ens podia ajudar en partits de lliga. Així ho va fer contra Lleida, Manresa, San Cristóbal, Peralada... Amb el juvenil va ser indiscutible».
Ràpidament va tornar a cridar l’atenció de grans clubs per als seus planters. Qui més el van convèncer van ser la Juve i el Parma, anant a provar amb tots dos. Va ser l’últim qui va decidir executar la clàusula del seu contracte per fitxar-lo. David Gómez tenia un acord amb l’Escala fins a la temporada 2027-28.
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