mundial de bàsquet femení
Espanya entra als quarts i els EUA surten a semifinals
Les de Miguel Méndez s’estalvien el ‘play-in’ i passen a quarts després d’un triomf molt treballat contra el Japó. La selecció continua sense fluïdesa en atac.
Fermín de la Calle
Espanya va fer la seva feina i va obtenir el premi esperat. La seva victòria, travada i espessa contra el Japó, li dona el liderat del grup i li permet evitar el play-in. Alemanya va guanyar a Mali, de manera que les teutones passen com a segones i s’enfrontaran amb Corea, i les nipones, com terceres, s’enfrontaran a Hongria. En un altre dia de joc plomís, la millor notícia va ser la classificació per a una selecció que no flueix en atac i que augura els Estats Units en un hipotètic encreuament de semifinals.
Després de desdibuixar-se contra Mali perdent-se en el joc físic de les africanes, el partit contra el Japó era, per sobre de tot, un examen d’identitat per a les de Méndez. Les nipones, equip vertiginós en atac i enganxós en defensa amb traps constants, pressionaven molt. Però Espanya va sortir concentrada, proposant un joc treballat que buscava un extra pass que va permetre marcar dos triples en els primers cinc minuts per obrir bretxa (5-12). La superioritat física en la pintura de les espanyoles no acabava d’imposar-se davant el ritme caòtic de les asiàtiques, que tornaven a enganxar-se al partit (12-14). Però Espanya va començar a rendibilitzar l’ímpetu defensiu rival visitant amb encert els tirs lliures (8 de 9) i jugant d’esquena a la cistella per tancar el quart (15-23). La paciència tenia premi.
Les japoneses, amb diverses jugadores amb experiència a l’NBA, s’animaven des de la línia de tres punts mentre el seleccionador espanyol demanava a les seves jugadores exteriors que portessin la pilota a la cistella. Flórez suplia una adolorida Iyana amb Ortiz i Conde conduint la pilota. Méndez movia la banqueta activant-les totes: Cazorla, Pueyo, Buenavida, Ginzo... Espanya va trencar el marcador (22-32) passat el quart gràcies a la seva superioritat en el rebot ofensiu (12 en la primera meitat). Konno i Tanaka lideraven ofensivament les nipones, que trobaven a faltar la producció exterior (4 de 14 en triples). Les asiàtiques van detectar la dificultat en el desplaçament de Gustafson i la van castigar per acostar-se (31-37). L’últim minut, igual que contra Mali, va a castigar Espanya reduint l’avantatge de deu punts a tres (36-39). Un altre cop males sensacions.
Més intensitat defensiva
La segona meitat va començar amb set punts i dos rebots de Fam per obrir lloc (36-46). Si Gustafson no tenia el dia en defensa, Carrera ho tenia negre en atac. Les nipones continuaven amb vida en el partit gràcies al seu joc a base de ratxes, que els permetia acostar-se a cop de triples, pèrdues rivals i errors de les espanyoles per precipitar-se (47-53). El 48-57 que assenyalava el marcador al final del tercer quart suposava un respir.
Espanya va apujar la intensitat defensiva per segellar el partit, ja que en atac continuava sense trobar fluïdesa. Un triple de Conde i un robatori de Buenavida (50-63) van foragitar els fantasmes mentre Tanaka (15 punts) estirava el carro nipó. Les asiàtiques sumaven només 11 punts en l’últim quart per 22 d’Espanya. A falta de fluïdesa, quedava coratge. Iyana (20) i Fam (16) lluïen en un partit que va acabar amb un marcador més plàcid (59-79) que les sensacions que va deixar el partit.
Ara hi ha dos dies de descans per a Espanya i per al seleccionador Miguel Méndez, que es va aixecar del llit per a aquest partit.
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