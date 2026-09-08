El FIATC Girona posa a la venda 300 abonaments per arribar al rècord de 4.500
L’ampliació de Fontajau permet al club superar per primera vegada el sostre de 4.200 carnets i reservar prop d’un miler d’entrades per a cadascun dels 22 partits previstos entre ACB i FIBA Europe Cup
El FIATC Girona vol aprofitar l’ampliació de Fontajau per fer també un salt a la graderia. El club té encara a la venda uns 300 abonaments per a aquesta temporada i, si aconsegueix col·locar-los tots, arribarà als 4.500 abonats, una xifra rècord des de l’ascens a l’ACB. Fins ara, el límit s’havia situat al voltant dels 4.200 carnets, condicionat per l’aforament del pavelló i per la necessitat de reservar una part de les localitats per a la venda d’entrades de cada partit.
La nova configuració de Fontajau, amb una capacitat que supera les 5.600 localitats gràcies a les grades supletòries instal·lades el curs passat, dona ara més marge al club. L’objectiu és combinar aquests 4.500 abonats amb aproximadament un miler d’entrades disponibles per partit, de manera que es pugui continuar atenent tant el públic ocasional com l’afició rival i les necessitats de cada competició.
L’aposta arriba, a més, en una temporada en què el nombre de partits a Girona creixerà de manera important gràcies al debut europeu de l’equip. El club ja ha posat a la venda les entrades per a tots els compromisos confirmats del curs a Fontajau: els 17 partits de la fase regular de la Lliga Endesa i els cinc de la lligueta de la FIBA Europe Cup. En total, són 22 partits i, si es manté una oferta aproximada d’un miler d’entrades per cadascun, el FIATC Girona disposarà d’unes 22.000 localitats per comercialitzar al marge dels abonaments al llarg de la temporada.
Entre aquests partits, les visites del Barça i el Real Madrid tornen a ser les més atractives del calendari i també les que el club situa en la franja de preus més elevada. Són tradicionalment dos dels dies de màxima afluència a Fontajau i una de les principals oportunitats per acostar-se al ple. La venda anticipada de tota la temporada busca, precisament, facilitar que els aficionats puguin assegurar-se amb mesos d’antelació les entrades per als partits més reclamats.
Fontajau, per sobre dels 4.900 espectadors
El creixement en el nombre d’abonats arriba després d’una temporada en què Fontajau va tornar a acreditar una assistència molt elevada. El Bàsquet Girona va reunir 83.855 espectadors en els 17 partits de la fase regular de l’ACB, amb una mitjana de 4.932 per jornada. La xifra va quedar molt a prop del rècord del club, establert en la segona temporada a l’elit amb 84.639 espectadors i una mitjana de 4.978.
De fet, durant bona part del curs passat el pavelló va caminar per sobre dels 5.000 espectadors de mitjana. Després de 14 jornades a casa, el Girona acumulava 70.682 aficionats, 5.049 per partit, però la davallada en els tres últims compromisos contra Saragossa, Manresa i Joventut va fer baixar el registre final fins als 4.932.
Tot i això, les xifres dels quatre anys del club a l’ACB mostren una estabilitat extraordinària. En la primera temporada, Fontajau va sumar 83.913 espectadors; en la segona, 84.639; en la tercera, 83.983, i l’últim curs, 83.855. En tots els casos, la mitjana s’ha mantingut molt a prop dels 5.000 aficionats per partit.
Ara el club vol aprofitar l’increment de capacitat per trencar aquest sostre. Arribar als 4.500 abonats significaria començar cada jornada amb prop del 80% de Fontajau ocupat abans fins i tot de vendre una sola entrada. I la incorporació dels partits europeus multiplica les oportunitats de mobilitzar l’afició.
El debut a la FIBA Europe Cup afegeix cinc noves dates al calendari de Fontajau i converteix aquesta temporada en la de més oferta de bàsquet masculí des que el projecte competeix a l’elit. Entre Lliga Endesa i competició europea, el FIATC Girona tindrà com a mínim 22 partits a casa, una xifra que podria créixer encara més si l’equip avança rondes a Europa.
El repte, per tant, ja no és només esportiu. Després de quatre temporades amb una assistència estabilitzada al voltant dels 5.000 espectadors, el Girona vol que l’ampliació de Fontajau permeti fer un nou pas. Els 300 abonaments que encara queden disponibles separen el club d’un nou rècord: començar la temporada amb 4.500 aficionats amb seient garantit per a tot el curs.
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