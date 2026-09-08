Girona reuneix referents de l’esport per impulsar el lideratge femení
Stefi Batlle, Laia Palau, Aliona Bolsova, Marina Bassols i Olga Praderas participaran el dia 15 en la primera jornada d’un cicle que també passarà per Lleida i Tarragona
Girona serà el punt de partida, el pròxim 15 de setembre, d’un nou cicle de jornades impulsat pel Departament d’Esports de la Generalitat per donar visibilitat al lideratge femení i afavorir que cada vegada hi hagi més dones als espais de direcció i presa de decisions del món de l’esport. La primera edició de Liderar l’esport en femení, que se celebrarà a partir de les quatre de la tarda a l’Auditori Josep Irla, reunirà algunes de les figures més destacades de l’esport gironí i català, tant des de la competició com des dels àmbits de la gestió i l’entrenament.
Una de les protagonistes serà Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona, que obrirà el contingut de la jornada amb la ponència Liderar per transformar clubs i equips. Batlle abordarà així un dels grans objectius del cicle: incrementar la presència femenina no només damunt les pistes, sinó també en els càrrecs des dels quals es defineixen els projectes esportius.
Trajectòries que inspiren
A continuació, la taula rodona Trajectòries que inspiren, lideratges que transformen reunirà perfils i generacions molt diferents. Hi participarà Laia Palau, una de les grans referents del bàsquet femení català i internacional, exjugadora, exdirectora esportiva i exassistent de l'Spar Girona, al costat de l’extennista professional Aliona Bolsova, amb una llarga trajectòria al circuit internacional. També hi prendran part Teresa Masó, impulsora del piragüisme, l’atletisme i l’esport escolar, i Olga Praderas, entrenadora de bàsquet i figura vinculada durant anys a la promoció de l’esport femení i de la igualtat de gènere. La presidenta de l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, Eva Benito, moderarà la conversa.
La jornada també mirarà cap al territori. Després d’una pausa, es presentaran tres experiències d’èxit protagonitzades pel Club Ciclista Baix Ter, el Club Natació Banyoles i el Club Patinatge Olot, tres entitats amb un fort arrelament a les comarques gironines. El programa inclourà, a més, un reconeixement específic a Olga Praderas i al Club Ciclista Baix Ter per la seva contribució a l’impuls de l’esport femení.
L'experiència de Marina Bassols
La veu de l’esport d’elit tornarà a prendre protagonisme en el tram final amb la tennista gironina Marina Bassols, guanyadora de dos títols WTA 125. Bassols serà l’encarregada de pronunciar la ponència de cloenda esportiva, en què aportarà l’experiència d’una jugadora que ha competit al màxim nivell internacional. El secretari general del Departament d’Esports, Abel García, farà posteriorment la cloenda institucional.
La iniciativa s’emmarca en el Pla d’Impuls de l’Esport Femení a Catalunya, que té entre els seus objectius augmentar la pràctica esportiva entre nenes i dones, generar nous referents i avançar en una major presència femenina als òrgans de govern de clubs, federacions i entitats. Després de Girona, el cicle continuarà a Lleida el 15 d’octubre i es tancarà a Tarragona el 10 de novembre.
La sessió gironina acabarà amb una visita a Oracle, projecte artístic de la fotògrafa Lurdes R. Basolí que recupera, a través de fotografies d’arxiu, la memòria i les trajectòries de dones esportistes del territori.
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