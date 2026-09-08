Maica García, waterpolista campiona olímpica: "Amb el meu embaràs, el meu contracte s’havia de prorrogar, la llei cal complir-la"
La waterpolista denuncia que el CN Sabadell no ha respectat l’any addicional amb què es protegeix les esportistes embarassades en la seva última temporada a la plantilla
Laia Bonals
¿Com estàs?
Doncs encara no sé ni com estic, la veritat. Nerviosa, molt nerviosa i ansiosa també, perquè han sigut moments difícils, però amb ganes de parlar.
Anuncies que la teva etapa al CN Sabadell ha acabat. ¿Per què?
Doncs perquè crec que el club ha fet moltes coses bé... Però crec que també n’ha fet d’altres que no m’esperava. I que no estan ben fetes.
¿Què ha anat passant amb el club per arribar ara a aquesta situació?
Bé, doncs jo estava embarassada en la campanya 2025-26, l’última temporada, que acabava ara, el 31 d’agost. I, suposadament, el meu contracte s’havia de prorrogar un any més. Jo estava totalment tranquil·la amb aquest tema. Volia parlar amb el meu club per poder allargar la meva carrera esportiva i, pel que sembla, ells tenien altres plans.
Segons el reial decret 1006 a l’article 6 bis, quan estàs embarassada el teu últim any de contracte, aquest es prorroga de manera automàtica i continuaries la següent temporada.
Correcte. Crec que la llei cal complir-la i, tot i així, tot i que no hi hagués aquesta llei o no existís, no m’ho esperava per part del meu club, perquè són més de 30 anys en aquesta entitat, lluitant sota aquests colors, sota aquest escut, i no ha sigut gens agradable.
¿Com s’arriba a aquesta situació?
Vaig acabar els Jocs de París i vaig creure que era un bon moment. Després d’aquest or olímpic, creia que era un bon moment per ser mare. Llavors, va anar tot molt ràpid. No m’esperava que anés tot tan ràpid, però va arribar aviat. El meu club, en aquell moment, la veritat és que s’ho va prendre molt bé. Vaig tenir suport, ajudes. Em vaig haver d’agafar la baixa per risc laboral ben aviat, al ser el waterpolo un esport de contacte, així que no podia entrenar. Vaig estar separada de l’equip molt aviat, però continuava anant a algun entrenament jo sola. Anava entrenant per estar bé, ja només pel tema de l’embaràs i per continuar amb el meu esport més endavant. També vaig tenir ajuda per part del preparador físic, amb el sòl pelvià... En aquest sentit, la veritat és que molt bé. Per part del club vaig tenir molt bona acollida. Però és veritat que, posteriorment, al ser mare, van continuar donant-me, evidentment, totes les eines per continuar aquesta recuperació. Jo pensava i comptava a tornar a jugar, a tirar-me a l’aigua amb les meves companyes. De fet, volia començar al 100% aquesta temporada. Però el club tenia altres plans per a mi.
¿Com se’t notifica això?
La notificació que vaig tenir va ser una trucada de la persona de Recursos Humans la setmana passada, dimecres passat, dient-me que em donarien de baixa un d’aquells dies. Llavors, l’endemà, ja vaig rebre el missatge de la Seguretat Social dient-me que ja estava donada de baixa i vaig haver de començar a moure’m amb el meu equip jurídic per veure què puc aconseguir, quin és el meu futur ara i què vull fer.
Perquè tu realment tenies al cap seguir al Sabadell.
Per descomptat. Jo tot això ho vaig dir a tothom. Fins i tot vaig fer entrevistes públicament. Evidentment, jo esperava continuar-hi, amb tota la innocència del món, i continuar parlant bé del meu club, com sempre he fet. Jo esperava continuar. No va ser així.
És curiós perquè continues dient "el meu club», ¿no?
Sí. El tens dins, perquè al final han sigut moltíssims anys. Per a mi és el meu club.
M’has parlat que reps la notificació que se’t dona de baixa.
Quan em va arribar, la veritat és que em vaig quedar en xoc. Em vaig quedar en xoc perquè havia acabat una cosa que tampoc volia que acabés, però va ser com una ambigüitat. D’una banda, també vaig poder estar tranquil·la, perquè la situació amb el club ja no estava bé. El que vaig fer va ser posar-me en contacte amb el meu equip jurídic per saber quins són els passos que cal seguir ara i què puc aconseguir d’aquí al futur, que m’ajudin, que m’aconsellin i buscar una solució per poder estar tranquil·la de cara a intentar arribar als pròxims Jocs Olímpics. Continua sent la meva meta i el meu objectiu poder arribar als Jocs, i tenir la meva filla a la grada seria un somni. I per a això havia de buscar un club. Al final, he firmat pel CN Sant Andreu fins al 2028.
¿Com has viscut també el procés en l’aspecte emocional?
Difícil. I mira que han passat mesos des que vaig tenir una primera notícia, més enllà d’aquesta baixa definitiva, que va ser fa uns dies. Perquè és molt dolorós. Al final, per a mi és molt dolorós, no només per tot el que comporta, sinó perquè no m’esperava que el meu club, que per a mi sempre serà el meu club... [pren forces per continuar]. Que unes persones no hagin gestionat bé això no treu que per a mi sigui sempre el meu club. Ha sigut molt dolorós. Al principi no era capaç d’assumir la situació, la realitat, i volia creure que arribaria un moment en què se n’adonarien, em trucarien i em dirien: "No, Maica, et volem aquí, a l’equip». I no, mai va arribar aquell moment. Vaig estar amb molts atacs d’ansietat, vertigen... Vaig estar tocada.
És clar, perquè entenc que no és només pel present, sinó també pel futur.
Sí. A més, des del primer moment en què vaig anunciar el meu embaràs, per part de la directiva del club vaig tenir el màxim recolzament. Es van canviar fins i tot normatives de la Federació Espanyola per assumir que és una realitat i que és natural que hi hagi dones que vulguin ser mares. Es va canviar una normativa perquè s’entén que és una cosa natural i perquè el waterpolo pugui continuar funcionant en les millors condicions. I després trobar-me que, d’altra banda, s’està incomplint una altra norma és una cosa ambigua que jo no he aconseguit entendre.
Judith Forca i tu sou les primeres waterpolistes professionals que sou mares. Els vostres casos van donar encara més raons per canviar aquestes normes.
Totalment. Juntament amb la Judith hem portat aquest tema molt de prop. Ens hem recolzat mútuament amb la maternitat i estem superil·lusionades i superfeliços de poder viure juntes aquesta nova etapa com a mares i veure les nostres nenes créixer juntes. Llavors, trobant-nos en la situació en què estem, pensava que serien totalment capaços de gestionar-ho bé i que podríem estar tranquil·les, i més sent dues jugadores del club de tota la vida, de casa. Per nosaltres, el club és casa.
Ja no només per tu, sinó per totes les que vinguin.
Sí. Soc la primera a la qual li passa això des que va entrar en vigor aquesta norma, perquè potser abans hauria passat també, seguríssim, no en tinc cap dubte. Però espero que no torni a passar. Espero que el que m’ha passat a mi serveixi d’exemple per al que vingui, per a les dones esportistes o no esportistes, fora de l’àmbit de l’esport, en qualsevol ocupació. Que això no pugui passar i que les entitats i institucions posin solucions, que hi hagi un protocol per seguir, que es coneguin les lleis i que es duguin a terme.
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