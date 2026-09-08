Núria Puig Brandes, ambaixadora olímpica honorífica de la Càtedra d'Esport
El reconeixement es va fer en la primera de les dues jornades del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva
Ahir es va donar el tret de sortida del IX Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva que organitza la Càtedra d’Esport i Educació Física – Centre d’Estudis Olímpics (CEEF – CEO) de la Universitat de Girona (UdG). Una edició que ha viscut la primera jornada a la facultat d’Educació i Psicologia de la UdG i on s’ha nombrat a Núria Puig Brandes com a Ambaixador Olímpica honorífica.
L’edició d’enguany, que coincideix amb el II Seminari Internacional FEMCoach, se centra en la temàtica següent: Entrenar les joves esportistes: com ho hauríem de fer? El FEMCoach és un projecte Erasmus+ Sport orientat a la formació i l’apoderament d’entrenadors i entrenadores d'esportistes joves, amb l'objectiu d'incrementar la presència i la qualitat del lideratge femení en l'àmbit esportiu. Durant aquest any 2026, quaranta entrenadors i entrenadores han compartit coneixement a través del MOOC de FEMCoach, i sis d’aquestes entrenadores han estat gironines.
La conferència inaugural va anar a càrrec de Núria Puig Brandes, la qual va parlar del paper de les dones en la governança olímpica i el seu impacte en els esportistes.
En aquesta primera jornada es va reconèixer a Núria Puig Brandes com Ambaixadora Olímpica honorífica, convertint-se així en la segona persona amb aquest reconeixement que fins ara només s’havia donat a Pere Miró. La directora de la Càtedra, Raquel Font va destacar que “avui posem en valor la trajectòria de la Núria, una persona que ha estat fortament vinculada al moviment olímpic i, durant molts anys, ha estat una figura clau del Centre d’Estudis Olímpics (CEO) del Comitè Olímpic Internacional (COI), treballant per enfortir els ponts entre el món universitari, la recerca i el moviment olímpic, així com per preservar el llegat olímpic de Banyoles”.
Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, va posar en valor el caràcter olímpic de la ciutat de Banyoles recordant que “el paper que ha jugat durant molts anys la Núria Puig Brandes, no només com a membre del CEO del COI, és clau per entendre el pòsit que ha deixat a casa nostra la celebració dels Jocs Olímpics de 1992. Per tant, el reconeixement que fem avui és posar en valor, també, la tasca que ha portat a terme la Núria durant aquests anys”.
A banda d’aquest distintiu honorífic atorgats a Núria Puig i Pere Miró, la Càtedra també va reconèixer aquest any a Oriol Cardona que es va sumar als noms de l’exremer Fernando Climent, l’exjugador d’handbol David Barrufet i el jugador de bàsquet Ricky Rubio com a Ambaixadors Olímpics.
La primera jornada va finalitzar amb una visita de les instal·lacions de l’Uni Bàsquet Girona en què s’hi va impartir el taller ‘La comunicació com a eina per potenciar la creativitat en el desenvolupament tècnic-tàctic de jugadores joves de bàsquet’ a càrrec d’Olga Vázquez Carrera.
Avui, el programa segueix a Banyoles amb una segona jornada que compren dues conferències i una taula rodona que es desenvoluparan a l’Auditori l’Ateneu de Banyoles. A la tarda, es farà una visita a les instal·lacions del Club Natació Banyoles on es farà el taller ‘Entrenament neuromuscular específic per a dones; implicacions per a un rendiment esportiu saludable’ a càrrec de l’Azahara Fort Vanmeerhaeghe.
Una cinquantena de persones, bona part d’elles arribades d’arreu d’Europa participen en el IX Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva i el II Seminari Internacional FEMCoach.
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