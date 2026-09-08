L’actualitat blaugrana
Rodri i Pedri, la química que flueix al Barça
La presència del migcampista madrileny modifica més del que sembla l’estructura de l’equip i permet al canari jugar més alliberat i a prop de l’àrea rival en un 4-3-3. "Tot el que fa té sentit i a més és un líder al vestidor", enalteix Flick el capità de la selecció.
Marcos López
Rodri i Pedri, la química comença a fluir... Fa anys que juguen junts. Però no és el mateix. Ni serà el mateix. A Mestalla, un estadi que semblava un volcà, cansat el valencianisme d’un propietari al qual no vol veure des de fa temps, es va comprovar que la química entre Rodri, el líder que no tenia el Barça, i Pedri, l’amo ideològic del joc que va dissenyar Flick fa ja dues temporades, va començar a fluir. I no resulta gens casual que tots dos acabessin sent ovacionats pels aficionats del València, que premiaven no només el seu excel·lent joc, sinó el record de la segona estrella conquistada per Espanya.
Era el primer dia de Rodri com a titular. I es va notar des de l’inici perquè modifica, i més del que sembla, l’estructura, aquesta va ser la paraula utilitzada per Flick, del Barcelona. Amb ell, Pedri està més alliberat. I l’equip, que estava acostumat a jugar amb dos centrecampistes en paral·lel, deixant un mitjapunta per darrere dels tres davanters, ara recupera el dibuix més tradicional del 4-3-3, que l’emparenta amb els grans Barça de Cruyff, Guardiola, Luis Enrique...
Els elogis del tècnic
Rodri sosté la bastida per si sol, cosa que permet a Pedri no haver d’endarrerir-se per connectar amb la pilota. La pilota ja li arriba. I en bones condicions. I sense necessitat de desgastar-se en esforços cap enrere per iniciar la construcció. "Tot el que fa al camp té sentit i dona estructura a l’equip. També és un líder absolut al vestidor", va explicar Flick, que disfruta de les primeres setmanes de cohabitació amb el migcampista.
"S’ha dit que Rodri i jo no funcionem, però és molt còmode jugar amb ell. Poques vegades perd una pilota i ajuda molt en defensa. Ens n’anirem entenent bé i amb partits, encara millor", va explicar Pedri, que està responent al que li demana Flick. Que arribi amb més freqüència a l’àrea i tingui millor relació amb el gol: a Mestalla, va firmar el 0-4 després d’una gran assistència de Dani Olmo.
Si Rodri va fallar només dues passades, Pedri, que va intervenir menys en més temps, en un símptoma de la sigil·losa transformació a la sala de màquines, va cometre tres errors. El canari va fer 72 passades, va encertar-ne 69, amb un exquisit 96% d’eficàcia. I va saber que amb Rodri la vida li serà més fàcil perquè el Barça no només ha fitxat el millor migcampista del planeta, sinó també ha incorporat un soci per a Pedri, a més d’un tutor i professor per a Bernal. "Si el Marc ho aprofita serà millor i millor, cada vegada millor", va dir Flick.
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