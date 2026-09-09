CICLISME
Van Aert llança Brennan perquè guanyi la seva quarta etapa a la Vuelta
El Periódico
Conquistar el 37% de les etapes de la Vuelta fins ara disputades no està a l’abast de molts equips. Només el potencial del Visma està capacitat per a tal proesa, perquè a les seves files corre un ciclista que ve a ser una cosa així com un petit monstre sobre la bici i que es diu Wout van Aert, capaç d’aconseguir dos triomfs i de deixar gairebé en la mateixa línia de meta el seu company Matthew Brennan perquè s’imposi a la meta de Palos de la Frontera. ¿Hauria guanyat si hagués volgut?
Van Aert és una bomba. Aposta amb premi en metàl·lic si Brennan fos un rival en comptes d’un company. Però prefereix llançar el seu jove delfí que creix a la Vuelta per convertir-se en un velocista de referència. Potser a les Illes Britàniques resulta per a qualsevol esprínter un repte impossible superar les gestes de Mark Cavendish, que és per a molts el millor de tots els temps amb 35 etapes guanyades en el Tour, una més que Eddy Merckx, però amb Pogacar a nou triomfs d’atrapar-lo. Amenaça segura.
Però allà hi havia aquest jove anglès de 21 anys per marcar territori i guanyar la quarta etapa a la Vuelta, que podria haver sigut de Van Aert si li dona la gana. Sis entre tots dos i a Sevilla, avui, tornen a ser els favorits.
Enric Mas, el líder, cosa que tampoc és que fos una sorpresa perquè fa dies que està així.
Classificacions
16a etapa
1. J. Brennan (GBr/Vis).03h.56.33
2. B. Coquard (Fra/Cof)..........m.t.
3. V. Braet (Bel/Lot)...................m.t.
4. J. Meeus (Bel/R. Bull)...........m. t.
5. C. Nielsen (Din/Uno).............m.t.
General
1. E. Mas (Esp/Mov)......56h.02.29
2. F. Gall (Aut/Dec)..........a 2.06 m.
3. P. Roglic (Esl/R. Bull)....a 2.10 m.
4. R. Carapaz (Equ/Edu)a 4.24 m.
5. O. Onley (GBr/Net)....a 5.44 m.
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen els tècnics de formació professional
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»
- De repartir amb carro a tenir 20 supermercats: la història de Novavenda
- La Generalitat deixa sense targetes moneder més de 8.000 famílies en situació d'extrema vulnerabilitat
- Necrològiques del 7 de setembre de 2026
- Frit Ravich invertirà més de 115 milions en una nova fàbrica a Maçanet i un centre logístic a Madrid
- El misteri del nínxol 76 de Roses: què va passar amb Julie Duée?
- Els docents desafien Educació: «És un avís»