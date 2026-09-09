FUTBOL
El Bernabéu abaixa el polze a Vinícius i Mbappé, però Mourinho surt al rescat: «Qui ho dona tot no està obligat a donar més»
La grada va xiular el brasiler i el francès en un partit en què el mateix entrenador va assenyalar Courtois com el millor per «les seves aturades increïbles»
Fermín de la Calle
El Reial Madrid ha agafat la matrícula a Vinícius Júnior i Kylian Mbappé. El brasiler va completar un partit gris contra l’Inter en què de nou va evidenciar que no passa per un bon moment de forma. No obstant, fa la sensació que el carioca està disposat a reconquistar la grada blanca a cop de carreres i esforços que l’any passat va decidir estalviar-se amb Xabi Alonso a la banqueta. Contra l’Inter el públic li va dedicar diverses xiulades destacades en jugades en les quals no va ser capaç de desequilibrar el seu marcador ni concretar les contres amb assistències als seus companys.
Xiulada en el canvi
I el moment àlgid va arribar quan en el minut 86 José Mourinho va decidir substituir-lo per Álvaro Carreras. El tècnic el va esperar a peu de gespa aplaudint cerimoniosament el brasiler per incitar el públic a què li agraís l’esforç. Però la meitat de l’estadi el va esbroncar pel seu mal moment de forma i per comptes pendents que tenen des de la temporada passada, quan va liderar el motí contra l’antic entrenador. Vinícius té un examen difícil aquest any amb la grada i no li queda més remei que superar-la per complir els cinc anys de renovació que ha firmat.
Preguntat en sala de premsa, Mourinho va voler donar la cara pel brasiler, tot i que va ser especialment acurat i no va criticar el madridisme pels xiulets al seu futbolista. «No comento reaccions del públic, no ho comento avui ni ho faré fins a l’últim dia. Però jo respecto la feina que ha fet. Vinícius mereix tot el meu respecte. Que no està al màxim és una cosa que veus tu, veig jo i veiem tots. Fins i tot ell ho sap. Però al no estar bé està treballant més que mai, tant en els entrenaments com en els partits. I les poques vegades que no ha pogut compactar defensivament amb la resta del bloc ha sigut per la fatiga».
Mourinho va insistir en la seva defensa al brasiler, al qual no va substituir en la primera tanda de canvis, cosa que li va costar la xiulada dels madridistes que no estan contents amb el seu rendiment i que assenyalen el tècnic perquè no el substitueix. «Ha tingut una entrega en el partit molt bona i tinc molt respecte per aquest Vinícius. Ja li donarà per guanyar els partits. Però si treballa per a l’equip té sempre el meu respecte i el meu afecte. Jugar davant un equip amb tres darrere projectant carrilers és molt difícil. Els extrems han fet molt bona feina. Quan Vinícius està al màxim marca els partits i això és el que esperem que faci. Però qui dona tot no està obligat a donar més», va concloure el tècnic rebaixant el focus i comprant aquest perfil més laboriós i menys exuberant del brasiler.
Elogis per a Courtois
Sobre el partit, el lusità va comentar que «podia haver acabat 6-6. Hem creat més en moments crucials, però ha sigut un partit boig. Una bogeria que no m’agrada, m’agrada més poder marcar gols, tenir el control i no necessitar un porter increïble com el nostre avui. Qui ha elegit el millor del partit d’aquesta nit estava adormit perquè Thibaut... També vull agrair a Trent el seu esforç, però l’especificitat de jugar al migcamp no la té. M’hauria agradat fer canvis abans, però no teníem gent que ens pogués ajudar a tenir el control. A més, el gol de Valverde no és una casualitat. Juguem contra un gran equip amb moltes opcions a la banqueta. Ha sigut un partit duríssim en què hem aconseguit tres punts importantíssims».
Finalment, va cridar l’atenció, en aquesta versió sibil·lina de Mourinho ara, un comentari que va fer sobre el públic. Se li va preguntar pels xiulets i va advertir sobre això que «no comento reaccions del públic, ja ho he dit. Cadascú pot fer el que vulgui. L’altre dia a Sevilla estàvem passant per sobre del Betis i ells tenien 11 jugadors i 70.000 persones a la grada recolzant-los. El nostre públic té un grau d’exigència molt alt, per això som el Reial Madrid». I va deixar aquest missatge entre línies en el qual deixava anar que no li havien agradat els xiulets, declaració que venia acompanyada d’un gest seriós malgrat els tres punts que acaba de sumar. Aquest Reial Madrid no ha connectat amb la grada. I la xiulada a Vinícius, Mbappé i al mateix Mourinho en són clar símptoma.
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