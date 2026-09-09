La cita amb la història de la lloretenca Daniela Guillén
La pilot del Mequitec GASGAS Racing Team, líder amb sis punts d’avantatge respecte a la italiana Kiara Fontanesi, podria proclamar-se la primera espanyola a guanyar un Mundial de motocròs femení la setmana vinent en l’última cursa a Austràlia després d’acumular dos subcampionats i un tercer lloc els últims tres anys
«No penso molt, perquè si no arribaré amb molta pressió. Prefereixo anar entrenament a entrenament. Ja quan faci la maleta, agafi l’avió i estigui allà, li donaré voltes. Però si em poso a comptar punts, que si puc fer segona o tercera, el que passarà és que m’embolicaré. És millor presentar-me i afrontar-ho com si fos una cursa més. Quan acabi hauré guanyat o hauré perdut», explica Daniela Guillén, que té una cita amb la història la setmana vinent a Austràlia: la pilot lloretenca arriba a l’última prova del Mundial de motocròs femení com a líder del campionat, amb sis punts d’avantatge respecte a la italiana Kiara Fontanesi. En cas de vèncer el títol, es convertiria en la primera espanyola a aconseguir-ho.
«Sento una mica de tranquil·litat perquè ara mateix estic al capdavant i no és el mateix recuperar que defensar. Fa sis anys que sóc al Mundial, perseguint el somni de guanyar-lo, però després de tant temps m’he adonat que encara que el títol no porti el meu nom, no hauré perdut», verbalitza, i concreta: «És que he fet tanta feina, i aquesta serà la mateixa acabi guanyant o no. És evident que vull portar el trofeu cap a casa, i ha de ser una sensació preciosa, però l’eufòria serà momentània. Els últims tres anys m’he posat moltíssim les piles, i no s’ha vist en resultats, perquè no he acabat campiona».
Guillén ha estat subcampiona del món un parell de vegades i també té un tercer lloc al currículum. «Sóc l’única que acumula tres anys consecutius al podi, he estat la més constant, però sense guanyar». Aquesta temporada, tot es definirà a Austràlia, un lloc on té bons records. «Va entrar al calendari l’any passat i vaig endur-me la cursa. És un circuit que m’agrada molt, és similar als que tenim per aquí. Els salts són grans, però em donen confiança. I l’ambient és ben parit, similar al que es viu als Estats Units. Espero passar-m’ho pipa i espolsar-me la pressió, perquè sovint, quan et capfiques molt, no et surten les coses i quan no hi penses tant, és quan rendeixes més bé». No li falta raó.
«La família no m’acompanyarà, perquè els vols són molt cars. Però mentre vinguin a l’aeroport a recollir-me quan torni, ja estarà bé», diu. Hauran de seguir les curses per Esport3, com tants i tants aficionats al motor gironins que no fa gaire que han descobert que al territori hi ha una pilot que ocupa titulars en el món del motocròs. «La meva germana m’ha ajudat molt, en aquest tema. Sempre, després de disputar les curses, o algun altre esdeveniment, envia un comunicat a tots els mitjans de comunicació per fer-ne difusió, tot i que el que més m’ha ajudat a donar-me a conèixer són els resultats. No em puc enganyar, el motocròs no és una disciplina molt seguida aquí, i encara menys sent una dona. Però és cert que, de mica en mica, tinc més visibilitat. Si guanyo el Mundial, seré la primera espanyola a fer-ho. Suposo que llavors em coneixeran una mica més», respon.
La dona, en segon pla
Ser campiona del món, inevitablement, li podria canviar la vida. «Personalment, no ho crec. Jo continuaré anant a la meva. De petita, quan anava a l’escola, no m’agradava dir que feia motocròs. I encara ara, no m’agrada dir-ho. Professionalment, encara no puc fer-me una idea de com pot canviar-me, la veritat». En aquests moments, «estem buscant la fórmula per poder viure del motocròs, però és molt complicat. A Europa són els nois els que tenen la prioritat i quan iniciem converses amb algun equip, ens diuen que ja s’ho pensaran sempre que els quedi pressupost després d’haver-lo invertit en ells. Tot això no crec que canviï, perquè ningú no està fent res perquè canviï».
Fa un parell de setmanes, la pilot lloretenca va anar a competir als Estats Units, on va acabar en el podi, en una prova corresponent al WMX estatunidenc. «Vaig flipar amb el que es valora a la dona. A Europa, perquè la gent es faci una idea, no hi ha cap dona en equips oficials. Cap, eh. Cap. Als Estats Units, en canvi, hi ha tres marques que tenen dones com a pilots oficials». La pregunta és inevitable: és una pista respecte al seu futur? «Crec que si em surt una oferta, marxaré cap allà, sí. Perquè estic en un Mundial i no sento que em donin el valor que mereixo, i això em cansa». Hi ha molts petits detalls com a testimonis. «Sempre som les primeres a sortir a pista, quan el terreny encara està pla o molt mullat i enfangat. A Amèrica cuiden el producte, tenen persones que es dediquen íntegrament al circuit femení, cosa que a Europa tampoc no passa».
Guillén no ha variat les rutines que sol seguir habitualment abans d’una cursa. «A mi m’agrada estar a casa. Vaig marxar-hi als 15 anys i allà és on em sento millor, i el cap és el més important». La lloretenca fa feina als circuits de la zona, com a Sant Hilari o Santa Coloma, amb el palafrugellenc Xevi Colomer. També s’apropa un parell o tres de vegades a la setmana a Girona, al centre Cenit, on treballa amb el també palafrugellenc Àlex Luis, l’entrenador personal. «Des de desembre a principis de febrer, incrementem les hores de gimnàs i bicicleta; quan s’aproxima l’inici del Mundial, fem més sessions específiques, en funció del temps de la màniga. I depenent del país on vagi a córrer, introduïm exercicis d’alta intensitat amb calor, per adaptar el cos. El motocròs és un esport molt explosiu i requereix un nivell físic molt elevat», contesta el coach.
Luis controla cada element. «Quan fa molta calor, sobretot en les mànigues de dissabte, que es fan al migdia/tarda, a mitja cursa, la Daniela pot tenir una petita davallada física. Ho hem millorat bastant, amb un mètode nou i diferent d’entrenament. Pel que fa a la nutrició, menja bastant bé, no és un problema. Hem incorporat una suplementació durant els entrenaments i els típics gels durant les curses», afegeix. Tampoc no viatjarà a Austràlia, i prefereix no desvetllar des d’on seguirà la prova decisiva, perquè l’entorn de la lloretenca té algun as a la butxaca com a sorpresa. Ella riu, quan ho sent.
«Estem més nerviosos nosaltres des de fora, que pugem per les parets mirant la cursa per una pantalla, que ella a la pista», continua el palafrugellenc. Guillén fa que sí amb el cap. «Després de tant temps en aquest món, sé controlar els nervis. Estic segura que el divendres precursa hauré de parlar amb algú o sortir a donar una volta, però és el mateix de sempre: si arribo a la cursa amb la feina prèvia feta, puc confiar en mi; si no l’he fet, no. I estic treballant bé i fort». Falta poc, molt poc, per intentar tocar el cel amb les mans. «Si guanyo, serà un descans. Mentalment, ha estat dur estar sempre allà, esperant un moment que encara no ha arribat. I he vist com altres pilots sí que ho vivien. Assimilar-ho costa. Perquè m’he imaginat moltes vegades sent campiona del món. Moltes». Tant de bo la setmana vinent no ho hagi d’imaginar.
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