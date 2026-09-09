champions / LA CRÒNICA
Courtois, Mbappé i un Inter naïf
Les parades del porter belga van salvar el Madrid d’una ensopegada contra un rival que es va disparar al peu cometent dos errors molt grollers en els gols de Mbappé i Valverde. El Bernabéu va tornar a xiular Vinícius.
Fermín de la Calle
L’informe PISA ha confirmat el suspens dels joves espanyols des de les matemàtiques fins a la lectura. Qui sap si contagiat per això, el Reial Madrid de Mourinho es va abraçar ahir a la llei del mínim esforç contra de l’Inter i amb cinc parades de Courtois i dos gols de Mbappé va certificar el primer triomf del curs en l’assignatura més complicada, la Champions. Els de Mourinho es van limitar a viure de la contundència del francès a l’àrea rival i de la seguretat del belga en la pròpia. I poca cosa més. Perquè Bellingham va perdonar dos gols cantats i Vinícius va acabar sent xiulat per la grada per la seva desesperant falta de desequilibri. I tot contra un Inter que encaixava perfectament en aquest qualificatiu que Mourinho va dedicar als seus jugadors divendres a Sevilla: un equip "naïf". La seva ingenuïtat el va condemnar.
Mandíbula de vidre
Precisament el tècnic portuguès havia deixat penjada en la prèvia una frase que va passar inadvertida: "L’Inter ja és un equip". Una cosa que va evidenciar des de l’inici amb tres ocasions clares en els deu primers minuts (Thuram, Lautaro i Çalhanoglu). Però el futbol va de marcar gols i el Reial Madrid, fins aleshores asfixiat per la calor ambiental i el fragor interista, va aprofitar una ensopegada a la sortida de Bisseck perquè Brahim col·loqués Mbappé davant Martínez per marcar el primer. Al Madrid hi ha moltes coses qüestionables, però Courtois i Mbappé no en són dues. Un patró històric que ha repetit el Reial Madrid des de sempre: ser implacable en les dues àrees. L’Inter jugava millor, però el Reial Madrid guanyava.
Els de Mourinho es desplegaven mandrosos en defensa, fins que en el minut 22 el porter espanyol de l’Inter, Josep Martínez, va rebre una pilota i davant l’arribada inesperada de Valverde va mirar de regatejar-lo sense sort. El charrúa va ficar el peu i va anotar el segon. Dos cops i dues vegades a la lona. La mandíbula de vidre de l’Inter trencava un partit en el qual el Madrid badallava entre gol i gol. Aleshores la solució del portuguès al migcamp havia passat inadvertida. El lusità va resoldre el greuge col·locant Alexander-Arnold al costat de Valverde per tenir sortida. El Madrid, que ha passat d’orfe d’un pivot a vidu de Rodri, reciclarà Bernardo i Arda en aquesta posició durant el curs o doblarà múscul amb Camavinga o Tchouaméni. Però en aquest debut de Champions no estava disponible cap dels quatre. Les dues urpades van anestesiar l’Inter i com que el Madrid no estava per la feina, el partit es va ensorrar.
Bellingham va malgastar dos gols impropis de categoria i moment de joc. I Courtois va continuar engreixant el compte de parades miraculoses davant la desídia defensiva dels seus companys i els xiulets d’un Bernabéu que no va acabar especialment content amb l’acompliment dels seus jugadors. Només l’efervescència de Brahim i el compromís de Valverde van elevar una mica el to a un Madrid gandul. Kylian va voler congratular-se amb Vinícius en una contra en la qual va fer un lleig a un Dumfries que pujava a la seva dreta com una locomotora i el Bernabéu l’hi va recriminar. El francès ha presentat la seva candidatura a la Pilota d’Or, un guardó que encara no ha guanyat i que confia a aconseguir recolzat en el pedigrí de la samarreta blanca. I així van anar passant els minuts d’un partit tediós per moments i en què el joc poc tenia a veure amb el marcador.
L’Inter va buscar amb tenacitat el gol i el Madrid es va abandonar tant que en el minut 76 Carlos Augusto va rematar a la xarxa un centre per a disgust del respectable i enuig de Courtois. L’últim quart d’hora va ser un anada i tornada amb el partit trencat i el Madrid desdibuixat. A quatre minuts del final, Mourinho va canviar Vinícius per Carreras, que a causa de la parsimònia del brasiler al marxar va estar un minut a la banda castigat abans de sortir. El Madrid no juga a res, però té Courtois i Mbappé a les àrees. I això a aquestes altures és molt.
Reial Madrid 2 - 1 Inter
REIAL MADRID: Courtois (9); Dumfries (5), Konaté (5), Hujisen (5), Cucurella (5); Alexander-Arnold (4), Valverde (4); Brahim (5), Bellingham (5), Vinícius (3); Mbappé (6). Tècnic: José Mourinho (5). Canvis: Tchouaméni (4) per Alexander-Arnold (m. 76); Diomande (4) per Brahim (m. 76), Carrera (s.q.) per Vinícius (m.86); Espí (s.q.) per Mbappé (m. 92).
INTER: Martínez (5); Diouf (5), Pavard (4), Bisseck (4), Bastoni (5), C. Augusto (6); Jones (4), Çalhanoglu (5), Barella (4); Lautaro Martínez (5), Thuram (5). Tècnic: Christian Hidu (5). Canvis: Stones (5) per Pavard (m.46); Zielinski (5) per Thuram (m. 59), Sucic (s.q.) per Çalhanoglu (m. 71); Bonnyc (4) per Barella (m. 59), Mhkytarian (s.q.) per Carlos Augusto (m.83).
GOLS: 1-0 (m.13), Mbappé; 2-0 (m.22), Valverde. 2-1 (m.76) Carlos Augusto.
ÀRBITRE: Michael Oliver, anglès (6).
T. AMARILLAS: Çalhanoglu, Huijsen i Bisseck.
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