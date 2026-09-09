El FIATC Girona té el dubte de Pérez pel duel de Lliga Catalana contra el Lleida
Els de Moncho Fernández s'enfronten demà als del Segrià (18:30) encara "lluny" de la versió que espera el tècnic
Kunc, Vázquez i Fjellerup són baixes segures per lesió
El FIATC Girona donarà demà el tret de sortida als partits oficials amb el duel de Lliga Catalana contra l’Ilerna Lleida (18:30). Després del primer amistós a Platja d’Aro contra el Cheshir Phoenix (93-77), els de Moncho Fernández disputen el primer duel d’exigència de l’estiu a Tarragona. El tècnic té les baixes segures de Kunc, Vázquez i Fjellerup per lesió mentre que caldrà veure com evoluciona Jassel Pérez, el debut del qual perilla arran d’un condroma a l’ungla del dit petit del peu dret. Tot plegat, molts condicionants per veure la millor versió de l’equip que el tècnic veu “lluny”. És per això que el gallec encara el partit “com de preparació per conèixer les cares noves, encara que sigui oficial”.
En aquest sentit, Moncho assegura que l’equip té “moltes ganes” de jugar després de força temps però lamenta la diferència de nivell en què estan diversos jugadors. “Alguns van arribar fa un parell de setmanes i mitja, d’altres fa tot just un parell de dies. Està bé jugar per comprovar el nivell físic i tàctic de l’equip”. Les baixes faran que el FIATC estiri joves de l’equip U22. “Van ser claus la temporada passada i enguany també ho seran. Ens ajuden moltíssim. Farem el que podrem amb els professionals que tenim i els de l’22. Ara l’objectiu és recuperar jugadors”, afegia.
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