FC Barcelona
Interior obre un expedient per falta greu als policies que van colpejar un seguidor del Barça a Elx
La decisió s’adopta després de considerar que «no es justifica de cap manera» l’actuació policial independentment que aquesta persona portés un símbol «absolutament legítim» com és la senyera
EFE
El ministre d’Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avançat aquest dimecres que s’ha obert un expedient per «suposada falta molt greu o greu» als agents que van colpejar un seguidor del Barcelona a qui van arrabassar una bandera estelada abans del partit entre aquest equip i l’Elx el 23 d’agost.
Després d’obrir una investigació d’ofici sobre el que ha passat, Marlaska ha assenyalat en la sessió de control al Govern al Congrés i en resposta a la diputada de Junts Marta Madrenas, que d’aquesta «informació reservada» s’ha passat a l’obertura d’un expedient per avaluar si l’actuació és constitutiva de falta greu o molt greu.
Una decisió adoptada després de considerar que «no es justifica de cap manera» l’actuació policial independentment que aquesta persona portés un símbol «absolutament legítim» com és la senyera.
Els fets investigats van tenir lloc el 23 d’agost arran d’un vídeo difós a les xarxes socials que mostra com agents de la Policia Nacional colpegen un jove després d’arrabassar-li una estelada. El jove s’encara amb els policies, i aquests acaben colpejant-lo a terra.
La diputada de Junts ha denunciat que aquest diumenge passat a Alcorcón (Madrid) es va viure un incident similar també amb un estelada, un episodi que el ministre ha assenyalat que cal «contextualitzar», però que, segons les notícies que ell té, les seves circumstàncies «són absolutament diferents del que va passar a Elx».
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