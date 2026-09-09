L’efecte McClung i Jassel dispara les xarxes del FIATC Girona
El club guanya uns 12.000 seguidors a Instagram durant l’estiu i ja supera els 46.000; el post de l’arribada del dominicà acumula 21.300 «m’agrada»
El FIATC Girona ha fet aquest estiu un salt que va més enllà de la pista. En només dos mesos, el compte d’Instagram del Bàsquet Girona ha passat d’uns 34.000 seguidors als 46.100 actuals. Són prop de 12.000 més, un creixement de gairebé el 36% que el club relaciona directament amb l’impacte generat pels fitxatges de Mac McClung i Jassel Pérez, dues incorporacions amb una projecció mediàtica i un seguiment a les xarxes molt superior al que havia estat habitual fins ara a Fontajau.
L’augment és especialment significatiu per a una entitat que afronta tot just la seva cinquena temporada a l’ACB i que, en molt poc temps, ha ampliat de manera considerable la seva comunitat digital. Instagram és, de llarg, la xarxa on el Bàsquet Girona té més presència, amb 46.100 seguidors, per davant dels 18.265 de X, els aproximadament 7.500 de Facebook i els 4.430 de TikTok.
Fitxatges mediàtics
L’arribada de McClung i Jassel Pérez ha suposat, en aquest sentit, un canvi d’escala. El primer és un jugador conegut internacionalment gràcies sobretot als seus èxits als Estats Units. McClung ha guanyat tres vegades el concurs de mates de l’NBA i ha estat una de les peces destacades de la G League, una trajectòria que li ha permès construir una comunitat molt important de seguidors a les xarxes socials.
Jassel Pérez, per la seva banda, és tot un ídol a la República Dominicana i també ha desenvolupat una forta projecció mediàtica al voltant de la seva personalitat. Conegut com «el Rei del Pop», ha fet popular una celebració inspirada en Michael Jackson després d’anotar cistelles decisives, un gest que ja s’havia convertit en una de les seves marques personals en el bàsquet dominicà i que després ha traslladat també a altres competicions.
Molts "likes"
L’impacte de tots dos es percep clarament en les publicacions del club. L’anunci del fitxatge de McClung acumula 6.965 «m’agrada» a Instagram, mentre que el de Jassel Pérez n’ha sumat 5.388. Però la xifra més espectacular ha arribat amb una publicació posterior: la de l’arribada del dominicà a Girona, que ja s’enfila fins als 21.300 «likes» i s’ha convertit en la publicació amb més interaccions de la història del compte del club.
La dada és especialment significativa si es posa en relació amb la dimensió actual del perfil. Una sola publicació ha aconseguit una quantitat de «m’agrada» equivalent a gairebé la meitat dels seguidors totals del compte, una mostra de l’abast que poden tenir els continguts vinculats a aquests dos fitxatges i, especialment, de l’interès que desperta Jassel Pérez entre la seva comunitat.
Des del club remarquen que el salt de seguidors d’aquest estiu està estretament vinculat a aquestes dues incorporacions. McClung i Pérez arriben amb audiències pròpies molt importants, i una part d’aquest públic ha començat també a seguir l’activitat del Bàsquet Girona i els continguts que publica l’entitat.
Aquest creixement coincideix, a més, amb una aposta molt cuidada del club per la comunicació digital. El Bàsquet Girona treballa especialment les presentacions dels fitxatges, els vídeos, les fotografies i els continguts relacionats amb els jugadors, amb l’objectiu d’ampliar l’abast de les publicacions i reforçar la identificació dels aficionats amb l’equip.
L’efecte dels dos fitxatges també permet al club arribar a públics que fins ara quedaven molt més lluny de Fontajau. McClung té una notorietat important als Estats Units i entre els aficionats que segueixen l’NBA i la G League, mentre que Jassel Pérez connecta especialment amb el públic dominicà i llatinoamericà.
Encara falta veure fins a quin punt aquest increment de seguidors es manté durant la temporada, però el salt de l’estiu ja és prou significatiu. En només dos mesos, el Bàsquet Girona ha augmentat més d’un terç la seva comunitat a Instagram coincidint amb l’arribada de dos dels fitxatges amb més impacte mediàtic de la seva curta història a l’ACB.
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