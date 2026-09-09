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NOMINACIONS

Raphinha, Pedri i Aitana queden fora de la cursa per la Pilota d’Or

Lamine Yamal, Pau Cubarsí i Rodri sí que optaran a un guardó al qual també farà oposicions Leo Messi a la gala del 26 d’octubre a Londres.

Raphinha abraça Pedri, en un partit d’aquesta temporada. | JORDI COTRINA

Raphinha abraça Pedri, en un partit d’aquesta temporada. | JORDI COTRINA

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Sergio R. Viñas

Madrid

Pedri i Raphinha han quedat fora de la llista de 30 nominats a la Pilota d’Or 2026 que es lliurarà el dilluns 26 d’octubre a Londres. Cubarsí, Lamine i Rodri són els únics representants blaugrana en la selecció final al trofeu, a més de Ferran, ara al PSG. En total, hi ha sis campions del món amb Espanya nominats: tots quatre ja esmentats, Cucurella i Fabián.

Les absències dels dos blaugranes resulten molt sorprenents i s’afegeixen a les de Raya –no hi ha cap porter a la llista– Enzo, Oyarzabal, Doué i Saka. Sí que troben el seu espai Mané i Quiñones, tot i jugar a la lliga saudita. També hi està inclòs Messi, és clar, després d’un Mundial històric. La representació del Barça és tan sorprenentment baixa que fins i tot està per sota de la del Reial Madrid, que aporta a Mbappé, Vinícius, Bellingham i l’acabat de fitxar Cucurella.

La gran notícia pel que fa a la llista de nominades en la categoria femenina va ser l’absència d’Aitana Bonmatí, guanyadora del trofeu els tres últims anys. Les lesions solament li van permetre jugar 22 partits durant la temporada passada, cosa que és insuficients per aspirar a revalidar el seu tron.

Alexia, favorita

Hi ha sis jugadores del Barcelona entre les 30 seleccionades (Brugts, Cata Coll, Graham Hansen, Patri Guijarro, Pajor i Pina), a més de les avui futbolistes del London City Mapi León i Alexia Putellas, gran favorita a la victòria. També són sis les espanyoles, les ja esmentades i Mariona Caldentey.

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El Barça femení, a més, aspira a millor club de l’any. Romeu i Giráldez en dones i De la Fuente, Luis Enrique, Emery i Arteta en homes són candidats a millor entrenador; Joan Garcia, Raya, Simón, Courtois i Cata Coll pugnaran pels millors porters, i Lamine, Cubarsí, Diomande, Vicky López, Serrajordi i Schröder, els millors joves.

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