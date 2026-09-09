INICIATIVA PIONERA
Reyes Bellver, directora de futbol femení de la RFEF: "Oferim tots els recursos perquè cada dona esculli el que necessita"
La directiva de la Federació Espanyola defensa el pla de fertilitat i manté que han anat de la mà de les futbolistes
«La part del medicament és l’únic que no podem cobrir per normativa»
Laia Bonals
Defensa amb convenciment que l’acord és un pas històric i cap endavant. Reyes Bellver (Madrid, 1983) és, en gran part, l’artífex dels canvis que està vivint la selecció femenina de futbol i, per tant, del pla de fertilitat que permet a les jugadores i àrbitres congelar òvuls. Tot i que està oberta a escoltar les crítiques constructives, defensa l’acord com una eina més perquè les dones puguin triar quan i com ser mares, en cas de voler-ho ser durant la seva carrera esportiva.
¿Per què aquest acord és un punt d’inflexió?
És un acord molt global, molt innovador, que intenta donar resposta a peticions de jugadores de la selecció absoluta femenina. Ho hem tractat des de la Federació Espanyola de Futbol amb un treball molt transversal de diversos departaments i des de la direcció general, perquè arribi al màxim de dones esportistes: selecció absoluta de futbol sala, àrbitres de Primera Divisió i els nostres empleats i empleades de la Federació.
Diu que neix una mica de la selecció absoluta. ¿Com es va gestar? ¿Quines van ser les preguntes que va rebre?
Sí, neix del diàleg constant que intentem mantenir, especialment amb les capitanes, des de la gestió i la direcció de la Federació, de veure quines necessitats, quins recursos, fins on podem arribar, sempre dins de les nostres competències com a federació. Com que les jugadores no tenen una relació laboral amb nosaltres, sinó que la tenen amb els clubs, mirem d’arribar, sumar i aportar fins on podem. Mantenim aquest diàleg per veure quins recursos necessiten, on més podem buscar, quins tipus d’acords poden sumar perquè, dins de la llibertat de cada jugadora o cada esportista, decideixi si li interessa, si no li interessa i si li pot aportar.
¿Amb quins impediments s’han trobat a l’hora de prestar aquest acord? Perquè entenc que estaria bé que fos per a totes les jugadores, però al final la federació no té potestat sobre totes elles.
No hem trobat un impediment en el sentit que hem treballat sempre per a les jugadores de la selecció, perquè entenem que és també la nostra responsabilitat donar-los tots els recursos possibles. I fer-ho mentre estiguin vestint la samarreta de la selecció espanyola. Hem mirat d’arribar fins on ho fa la nostra competència, que és la selecció. Per part de les jugadores, cap problema.
¿Com ha sigut la rebuda d’elles?
Molt positiva, perquè hem tingut una presentació amb la clínica a través d’una ginecòloga. Hi han sigut presents, han participat ja en concentracions per explicar l’acord perquè, al final, creiem que el més important és que tinguin la informació. El feedback ha sigut bastant positiu.
¿Quines jugadores es poden beneficiar d’aquest acord?
Engloba les jugadores de la selecció absoluta de futbol des del desembre del 2025, des que van ser campiones de la Nations League, les jugadores que almenys han estat convocades per a dos partits. Els tractaments són completament gratuïts per a elles, coberts per la RFEF quant a la vitrificació d’òvuls, la congelació, menys la part del medicament, que no podem cobrir per normativa. Però tota la resta del tractament, les visites, les analítiques, tot el necessari, està cobert. Després, tenim una sèrie de beneficis en la resta de tractaments de la clínica perquè treballen amb tota mena de recursos: fecundació in vitro, mètode ROPA i una sèrie de necessitats que tota la medicina reproductiva i la salut reproductiva puguin necessitar oferir a una dona. Aquí estaria cobert pels beneficis. Per al futbol sala, també seria per a les jugadores de la selecció absoluta des de la firma de l’acord, l’abril del 2026, i per a les àrbitres de Primera Divisió i assistents també des que entra en vigor l’acord.
Hi ha hagut moltes esportistes que s’han posicionat públicament en contra de l’acord.
Crec que sempre és interessant rebre crítiques i, si són constructives, molt millor. Crec que el debat sempre aporta, sempre és necessari. Ho he viscut amb molta prudència, en el sentit que encara no havíem presentat res. Llavors no es podia criticar o comentar una cosa que encara no s’havia explicat.
La gran crítica s’ha basat en el fet que aquest pla no és una eina, sinó una manera de postergar la maternitat fins que les jugadores afrontin el final de la seva carrera.
Doncs creiem que és el més important. Nosaltres, al final, el que volem és sumar amb més recursos, però és important que es conegui que ja hi ha altres recursos. Ja hi ha una protecció a la maternitat, ja tenim una normativa garantista, ja tenim una protecció per part de la FIFA i de la Federació Espanyola a través de la nostra normativa. Si una jugadora es queda embarassada, hi ha un conveni col·lectiu de futbol professional femení al nostre país que està en vigor i que protegeix la maternitat, protegeix l’embaràs, la lactància i les mesures de conciliació. Nosaltres, des del 2023, com a federació, vam ser també pioners a establir uns paquets de conciliació per a les jugadores que tenien fills de menys de dos anys, perquè estiguin durant la concentració al mateix hotel sense cap tipus de cost amb un familiar, ja sigui la seva parella o el familiar que vulguin. Això ho estem mantenint tant a l’Eurocopa com ara per al pròxim Mundial del Brasil.
Per la RFEF, llavors, la idea és que sigui una eina més, com el pla de conciliació.
Aquí és molt important oferir tots els recursos que tinguem al nostre abast perquè cada dona esculli el que necessita, tot i que només sigui tenir informació, perquè al final creiem que la informació és molt important. Sempre suma.
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